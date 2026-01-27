První prohra, konec nadějí. Siniaková a Verbeek doplatili na výpadek v klíčové chvíli

Tenistka Kateřina Siniaková do semifinále smíšené čtyřhry na Australian Open nepostoupila.
S Nizozemcem Semem Verbeekem dnes podlehli v Melbourne francouzské dvojici Manuel Guinard, Kristina Mladenovicová 6:7, 6:3, 8:10. Vítězové loňského Wimbledonu prohráli po hodině a 45 minutách.
Siniaková s Verbeekem nedotáhli v prvním setu vedení 4:3 s brejkem a následnou zkrácenou hru prohráli 2:7.
Ve druhé sadě se česko-nizozemskému páru podařilo získat brejk na 5:3 a vynutit si rozhodující super tie-break.
V něm úřadující wimbledonští šampioni vedli 3:0 a 6:4. Vzápětí ale přišel osudný výpadek, ztratili čtyři výměny po sobě a Guinard s Mladenovicovou se probojovali za stavu 9:7 ke dvěma mečbolům.
První ještě Siniaková s Verbeekem odvrátili, při druhém už ale česká tenistka zahrála těžký return do sítě a francouzští soupeři mohli slavit.
Devětadvacetiletá Siniaková přišla o šanci získat v mixu druhý grandslamový titul. S Verbeekem neuspěla poprvé po sedmi výhrách.
O dvanácté grandslamové vítězství ze čtyřher zabojuje Siniaková ještě v ženském deblu.
Ve středu ji čeká po boku Američanky Taylor Townsendové čtvrtfinále proti srbsko-kazachstánské dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
