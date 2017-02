před 1 hodinou

Gruzínský tenista Nikoloz Basilašvili a Američan Ryan Harrison se ve finále turnaje v Memphisu utkají o první titul v kariéře. Oba v Tennessee ještě neztratili set. Čtyřiadvacetiletý Basilašvili zdolal v sobotním semifinále 7:6, 6:1 Michaila Kukuškina z Kazachstánu a postoupil do druhého finále v kariéře. Loni v Kitzbühelu v boji o titul neuspěl, pokud se mu to podaří v Memphisu, stane se prvním gruzínským vítězem turnaje ATP v historii. Harrison se dostal do prvního finále v kariéře díky semifinálové výhře 6:4, 6:4 nad krajanem Donaldem Youngem.

Tenisový turnaj mužů v Memphisu (tvrdý povrch, dotace 1,854.365 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Harrison - Young (oba USA) 6:4, 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Kukuškin (Kaz.) 7:6 (7:5), 6:1.

