Prsa mi nenarostla hnojením, rýpla si elitní tenistka. Na okruh se vrací po plastice

Návrat na okruh po operaci prsou není v tenise novým tématem. Podobný zákrok podstoupila i Rumunka Simona Halepová, která si ale nechala poprsí zmenšit z 34DD na 34C.
Větší hrudník jí vadil v pohybu, měla problémy se zády. Sama tvrdila, že její tělesné dispozice jí vadí v tenisovém růstu a na operaci jde proto, aby se jednou stala světovou jedničkou.
To se jí nakonec skutečně podařilo a vyhrála přitom dva grandslamy.
To Océane Dodinová se vrací naopak po plastice prsou, které si nechala zvětšit. Poté co nakoukla i do první světové padesátky se dobrovolnou pauzou propadla až do čtvrté stovky žebříčku.
Na sociálních sítích pak začala sdílet stylizované fotografie s již upraveným dekoltem a pod příspěvky i ve zprávách se to začalo hemžit dotěrnými otázkami fanoušků, kde k takovému poprsí přišla.
Až to Dodinová nevydržela a na jeden takový dotaz na Instagramu odpověděla.
"Je to otravné. Pokud mám z plochého hrudníku najednou větší prsa, je jasné, že to je proto, že jsem podstoupila operaci, není to důsledek hnojení. Děkuji, že si to někam uložíte a nebudete se ptát pěttisíckrát denně," napsala jedovatě.
Nyní se na okruhu ve 28 letech pokouší o comeback. Vybrala si menší turnaj ITF s dotací 30 tisíc dolarů v Remeši, kde v úterý večer vyzve Američanku Carolyn Ansariovou.
