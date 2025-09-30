Tenis

Prsa mi nenarostla hnojením, rýpla si elitní tenistka. Na okruh se vrací po plastice

před 39 minutami
Na tři čtvrtě roku se stáhla z kurtů, dobrovolně se propadla žebříčkem. Francouzská tenistka Océane Dodinová se vrací na okruh poté, co podstoupila plastiku prsou. Na sociálních sítích kvůli tomu odrážela nepříjemné otázky fanoušků.
Oceane Dodinová
Oceane Dodinová | Foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / Bestimage / Profimedia

Návrat na okruh po operaci prsou není v tenise novým tématem. Podobný zákrok podstoupila i Rumunka Simona Halepová, která si ale nechala poprsí zmenšit z 34DD na 34C.

Větší hrudník jí vadil v pohybu, měla problémy se zády. Sama tvrdila, že její tělesné dispozice jí vadí v tenisovém růstu a na operaci jde proto, aby se jednou stala světovou jedničkou.

To se jí nakonec skutečně podařilo a vyhrála přitom dva grandslamy. 

To Océane Dodinová se vrací naopak po plastice prsou, které si nechala zvětšit. Poté co nakoukla i do první světové padesátky se dobrovolnou pauzou propadla až do čtvrté stovky žebříčku.

Na sociálních sítích pak začala sdílet stylizované fotografie s již upraveným dekoltem a pod příspěvky i ve zprávách se to začalo hemžit dotěrnými otázkami fanoušků, kde k takovému poprsí přišla.

Až to Dodinová nevydržela a na jeden takový dotaz na Instagramu odpověděla.

"Je to otravné. Pokud mám z plochého hrudníku najednou větší prsa, je jasné, že to je proto, že jsem podstoupila operaci, není to důsledek hnojení. Děkuji, že si to někam uložíte a nebudete se ptát pěttisíckrát denně," napsala jedovatě.

Nyní se na okruhu ve 28 letech pokouší o comeback. Vybrala si menší turnaj ITF s dotací 30 tisíc dolarů v Remeši, kde v úterý večer vyzve Američanku Carolyn Ansariovou.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
