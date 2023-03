Proti Kvitové jsem se cítila jako amatérka, komentuje Řekyně povstání české šampionky

Dva těžké tříseťáky ve dvou dnech už nezvládla, ale i tak se tenisové výkony Petry Kvitové v Indian Wells dají směle přirovnat k těm, které předváděla při vítězných taženích na grandslamech. Myslí si to i její nejčerstvější přemožitelka Řekyně Maria Sakkariová.

Už začátek roku přinesl jemné náznaky toho, že se do hry Kvitové vrací velký tenis, kteří si fanoušci pamatují z doby, kdy kralovala na Wimbledonu a blížila se prvnímu místu žebříčku.

Indian Wells je pro ni tak trochu zvláštní místo. Rozpálené kurty uprostřed pouště jí nevyhovují, na pomalý povrch si tu letos stěžoval i ruský dlouhán Daniil Medveděv. A ani pro Kvitovou to není zrovna nejmilejší herní plácek, však tu nikdy nedošla dál než do čtvrtfinále.

Přesto to tu má ráda. Pokud se turnaj hraje v tradičním termínu, pravidelně tu slaví narozeniny, tentokrát zde dovršila Kristova léta. "Je to krásné místo, fanoušci tu jsou skvělí a je tu klid," libovala si už před dvěma lety Kvitová.

Tentokrát si tu opět sáhla na své maximum. Protáhla se do poslední osmičky, přetlačila grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou, v úžasném tenisové thrilleru vyřadila i světovou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou. Nad její síly byla až Řekyně Maria Sakkariová, sedmá hráčka světa, ale stejně musel rozhodnout až třetí set.

"Petra je jednou z těch hráček, které na okruhu nejvíc uznávám a respektuju. Vyhrála tolik titulů a je to nejen úžasná tenistka, ale i skvělá holka osobnost," chválila českou hvězdu Sakkariová.

Přestože se Kvitová s turnajem rozloučila, měla by se z patnáctky v žebříčku posunout zase o trochu blíž první desítce, kterou před peripetiemi se zdravím pravidelně okupovala. A podle sedmadvacetileté rodačky z Atén naprosto zaslouženě. Češka v zápase vedla 6:4 a 3:1, než jí došel dech.

"Set a půl jsem byla naprosto bezradná, nevěděla jsem, co dělat a cítila se proti ní jako amatérka. Vlastně ani nevím, jak jsem vyhrála, prostě jsem si řekla, ať to dál zkouším," vysvětila Sakkariová.

Ta před tím přehrála i Karolínu Plíškovou a v turnaji si připsala druhý český skalp za sebou. "Je to zase stará dobrá Kvitová. Nechci, aby to vyznělo nějak neuctivě, ale hraje teď skvěle, porazila spoustu dobrých hráček, pro mě je to zatraceně důležitá výhra," dodala semifinalistka.

Pro Kvitovou uhrané čtvrtfinále znamená i příjemný bodový polštář před přesunem do dalšího slunného ráje v Miami, kde z loňska obhajuje právě účast mezi poslední osmičkou.