Proti Češce použiju jakékoli zbraně, hlásí Krejčíková. Bartůňková ji ale zaskočila

Znají se moc dobře. Často proti sobě trénují. Přesto se Barbora Krejčíková nestačila divit, jak rychle k ní ve třetím kole Wimbledonu lítají míče od Nikoly Bartůňkové. Nakonec ji porazila ve dvou setech, ale mladou krajanku dlouho chválila.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Někdejší šampionka Wimbledonu se dál drží svého rituálu a nechce znát jméno příští soupeřky až do dne zápasu. Jinak by se dozvěděla, že po skalpu Nikoly Bartůňkové přijde v osmifinále další česká výzva v podobě Karolíny Muchové.
Jaké to je hrát proti Češce?
Vždycky těžké. Nikola je velmi mladá a má velký potenciál. Trénovala jsem s ní párkrát, dokonce i tady před turnajem a i před tím v jiných městech, takže to byl boj o každý gem.
Překvapila vás něčím?
Hrála určitě rychleji než v tréninku. Znám ji už dlouho, od nějakých jejích 12 let. Od té doby se obrovsky zlepšila. Na tour je nová, pořád se učí. Samozřejmě má velký potenciál. Hraje pestře, ráda chodí k síti. Dobře podává. Dnes mě i hodně tlačila z returnů. Potřebuje získat zkušenosti a hrát na okruhu a bude vyhrávat. Určitě se jí bude dařit.
Podobně jako v předchozím zápase proti Andrejevové jste měla spoustu mečbolů, proměnila jste mečbol, co vám běželo hlavou?
Myslím, že v takových zápasech je normální, že konec není jednoduchý a na jednu bránu. Už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to nikdo nedá na zlatém podnose. Ona neměla co ztratit, takže ještě víc přiriskovala. Bylo to 5:5 a začalo se hrát odznova.
Když jste se ráno dozvěděla, že budete hrát proti ní, jak jste zareagovala?
Tím, že jsem proti ní v poslední době trénovala, tak jsem plus mínus věděla, ale podívala jsem se i na nějaká videa. Hrála fakt dobře, měla jsem co dělat. A ani nevím, jak jsem některé ty gamy zvládla uhrát. Klobouk dolů, přeju jí i jejímu tým, ať se jim daří a ať stoupají žebříčkem.
Jak se vám vůbec hraje proti Češkám, musíte krotit emoce, abyste se soupeřky třeba nějak nedotkla přehnanou oslavou, když ji pak potkáváte na tréninku?
Nevím. Za mě, když jsme na kurtu, tak ať si dělá, kdo chce, co chce. Tam jdeme vyhrát a patří k tomu jakékoliv zbraně. Já bych nikdy to, co se děje na kurtu, netahala ven. Když je to na kurtu, jsem s tím úplně v pohodě. Když se něco bude dít mimo kurt a budou tam nějaké špatné vztahy, tak je to složitější. Ale na kurtu jsme rivalky, obě chceme vyhrát a je úplně normální, že použijeme všechny zbraně, abychom vyhrály. Je to tenis, je to sport a pro mě je to úplně normální.
Vnímáte na kurtu, že z vás soupeřky mají respekt, protože je o vás známo, že klidně zničehonic můžete celý grandslam vyhrát?
Nevím, neřeším to moc. Věřím, že na trávě umím hrát dobře, mám tady dobré výsledky. A hlavně me to baví, jsem prostě hrozně ráda, že tady jsem. Je plno lidí na světě, které tenis baví, ale těch hráčů, kteří jsou tady, je jen hrstka. A být toho součástí je samo o sobě výhra. A když se daří, a člověk ještě něco velkého vyhraje, je obrovský bonus k tomu všemu.
Na ostrově Rhodos zemřel po srážce s vozidlem 19letý Čech
Na řeckém ostrově Rhodos v pátek zemřel 19letý Čech, kterého osobním vozidlem srazil Řek. S odvoláním na policii o tom informoval web Rodiaki.
ŽIVĚ Rusko na Ukrajině dále stagnuje. Frontová linie v červnu zamrzla
Frontová linie na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi, zůstala v červnu převážně zamrzlá. Rusko ve své snaze o postup nadále stagnuje. Napsala to v pátek agentura AFP na základě analýzy dat amerického Institutu pro studium války. Ukrajina i Rusko získaly zhruba 30 kilometrů čtverečních území.
Děkuji, že se mnou sdílíte starost o film, řekl dojatý Dustin Hoffman
Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za velkých ovací zaplněného Velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týdne mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).