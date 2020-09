Protest zmrzlé Azarenkové? Neomluvitelné. Buď hraj, nebo jeď domů, zuří Wilander

Pořádný rozruch způsobila hned první den antukového grandslamu v Paříži běloruská tenistka Viktoria Azarenková. Po pár gemech odmítla hrát kvůli chladnému a deštivému počasí. Teď se do ní pouští i bývalá mužská světová jednička Mats Wilander.

Azarenková v neděli odehrála proti Srbce Dance Koviničové jen tři gemy, ale protože mrholilo, nechala si zavolat supervizorku a začala s ní situaci řešit. V takovém studeném a sychravém počasí odmítla pokračovat.

"Mrholilo už při rozcvičce, klidně takhle mohlo mrholit dvě hodiny v kuse a to už je hodně nepříjemné. Tak jsem se prostě chtělo zeptat, co bude dál, protože už tam při jedné výměně soupeřka podklouzla a bylo to nebezpečné," vysvětlovala Běloruska poté na pozápasové tiskovce.

Supervizorka prosila Azarenkovou, aby počkala, že nad Paříží přechází jeden problémový mrak a pak už by se mělo počasí umoudřit. Azarenková ale nechtěla v osmi stupních Celsia jen tak sedět na lavičce a spolu se soupeřkou se odebrala do útrob stadionu.

Na kurt se vrátily, až když přestalo pršet. Bývalá světová jednička přitom nakráčela na kurt v růžové zimní bundě.

"Vím, že tyhle podmínky jsou náročné a stejné pro všechny, ale někdy by si to zasloužilo chytřejší řešení, než jen vysedávat na lavičce a stěžovat si na počasí," dodala naštvaná Azarenková, která po dešťové pauze na kurt vlétla a povolila soupeřce jen tři gamy.

Takový expert Eurosportu bývalý tenista Mats Wilander pro její slova neměl vůbec pochopení. "Máte hráče, kteří milují tenis a pak máte takové jako je Azarenková. Ta miluje publikum a všechno pro ni musí být perfektní. Toho se jí ale na letošním French Open nedostává," nechal se slyšet Švéd.

Podle něj by si jednatřicetiletá tenistka a finalistka posledního US Open neměla takhle vyskakovat. "Pro takové komentáře nemám omluvu. Prostě buď hraj, bojuj, nebo nemusíš hrát grandslam," uvedl Wilander.

Azarenková každopádně bude s nepříznivým počasím bojovat i nadále. Po postupu do dalšího kola na ni čeká Slovenka Anna Karolina Schmiedlová.