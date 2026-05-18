Proměněná šampionka. Plíšková přehodnotila plány, čeká ji zážitek, který nezná 14 let

Skromnost stranou. Takový návrat nečekala ani sama Karolína Plíšková. Po opakovaných operacích kotníku a roční pauze bez tenisu je zase zpátky na okruhu a před antukovým grandslamem má na kontě už 13 výher. Teď ji ale čeká dlouho nepoznaný zážitek.
Byl srpen 2012, když rodačka z Loun ve druhém kole kvalifikace US Open skončila na raketě Chorvatky Donny Vekičové, rivalky, se kterou se pak měla potkávat v průběhu celé kariéry.
Zklamání z porážky by se jí tehdy možná kousalo lépe, kdyby věděla, že to bylo naposledy, kdy se o grandslam rvala v kvalifikaci. Další rok vyhrála první turnaj WTA a směřovala stále vzhůru až k tenisovému trůnu.
Po 14 letech si ale Plíšková tuhle zkušenost zopakuje. Poté, co se vrátila na okruh po vleklých zdravotních lapáliích, se popere o účast v hlavní soutěži Roland Garros.
A to i přesto, že letos předvádí na kurtu fantastické výkony. Vždyť v žebříčku pro účast na Turnaj mistryň je momentálně na 29. místě, ale protože v oficiálním rankingu je až za první stovkou, musí mezi outsiderky.
Její chráněný žebříček by jí sice dovoloval kvalifikaci vynechat. Ale při comebacku může tuto možnost využít na podnicích velké čtyřky pouze dvakrát.
Jednu možnost už vyčerpala v Melbourne, druhou si chce pošetřit na oblíbený Wimbledon, kde si zahrála finále..
Právě velká trofej z grandslamu je to, co čtyřiatřicetileté tenistce chybí ve sbírce.
„Popravdě už to v hlavě nemám, není to nějaký můj sen, který bych si ještě chtěla splnit. Jediný cíl, který teď mám, je mít takový žebříček, abych se kvalifikovala do hlavní soutěže US Open, jinak ale všem říkám, že žiju ze dne na den,“ uvedla Plíšková v rozhovoru pro Canal+ Sport.
Přitom po návratu na kurty překvapila všechny vysokou úrovní hry. Na kontě má skalpy takových hráček, jako jsou Amanda Anisimovová, Jekatěrina Alexandrovová nebo Elise Mertensová. Tedy tenistek z první či druhé desítky žebříčku.
„Byla jsem dlouho mimo okruh, dlouho jsem nemohla ani chodit. Jsem ráda, že jsem se dostala na nějakou úroveň tenisu. Že se mi ale začne takhle dařit, to jsem popravdě nečekala. Vždycky jsem byla spíš hráčka, která potřebuje čas na rozehrání,“ přiznala.
Sama přiznává, že bylo období, kdy váhala, zda se má na okruh ještě vrátit. Teď ví, že to stálo za to.
„Mám tenis ráda. Kdyby ne, tak to nedělám. Má motivace jsou velké turnaje, které mám ráda a mám na ně spoustu vzpomínek. Chci je ještě jednou objet a zahrát si na nich,“ dodala.
Aby si ale zahrála na oranžové drti v Paříži, musí překonat tři překážky. Tou první bude Korejka Yeon Woo Ku, až 203. hráčka světa.
