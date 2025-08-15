Tenis

Lehečka zase nevyzrál na Sheltona. Další šance na revanš může přijít v Davis Cupu

Tenista Jiří Lehečka dohrál na turnaji v Cincinnati v osmifinále po prohře 4:6, 4:6 s domácím pátým nasazeným Benem Sheltonem.
Utkání Čech ztratil za hodinu a 21 minut a skončil zde ve stejné fázi jako loni, kdy nestačil na jiného Američana Francese Tiafoea.

Lehečka zaznamenal v utkání šest es, doplatil ale na 27 nevynucených chyb.

V prvním setu si držel podání až do stavu 4:4. V devátém gamu však Shelton jeho servis prolomil a sadu poté doservíroval.

Na začátku druhého setu odvrátil Lehečka dva brejkboly a vzápětí získal první brejk.

Vedení 2:0 však ihned ztratil a rozhodlo se opět v koncovce. Opět v devátém gamu Lehečka znovu přišel o servis a Shelton následně využil druhý mečbol.

Ve čtvrtfinále si zahraje s Němcem Alexanderem Zverevem, s nímž zatím prohrál všechna tři vzájemná utkání.

Třiadvacetiletý Lehečka prohrál se Sheltonem i druhý vzájemný zápas. Stejným poměrem na něj nestačil také v červnu ve Stuttgartu, kde rovněž přišel o oba sety v koncovkách.

O rok mladší Shelton, který před Cincinnati ovládl turnaj v Torontu, zaznamenal deváté vítězství za sebou.

Lehečka by se mohl se Sheltonem znovu potkat už v září v rámci 2. kola Davisova poháru.

V něm Češi narazí na Floridě právě na Američany a oba hráči jsou v nominaci svých týmů.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Shelton (5-USA) - Lehečka (22-ČR) 6:4, 6:4. Čtvrtfinále:

Atmane (Fr.) - Rune (7-Dán.) 6:2, 6:3.

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: V. Kuděrmětovová (Rus.) - Linetteová (31-Pol.) 6:4, 6:3.

 
