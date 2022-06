Procedury zabraly, šampion už zase vítězí. Nadal větří naději na kalendářní grandslam

Skoro se to nechtělo věřit. Čerstvý šampon po triumfu na French Open přiznal, že hrál s umrtvenou nohou. Španělský tenista Rafael Nadal opět přiměl celý svět debatovat nad tím, kam až sahá jeho vůle po vítězství. Tři týdny nato je zpátky opět připravený živit naději na zisk kalendářního grandslamu. Na řadě je Wimbledon.

Pár dní poté, co si převzal trofej na French Open, obletěly sociální sítě záběry, jak šestatřicetiletý rodák z Mallorky vystupuje v Barceloně z auta o francouzských holích. Podstoupil totiž okamžitě radiofrekvenční zákrok, který mu měl pomoct s jeho chronickou bolestí nohy.

Až se nechce věřit, že jen 14 dnů nato už smetl z travnatého kurtu v Hurlinghamu bývalou světovou trojku, Švýcara Stana Wawrinku.

"Procedury zabraly, zase se cítí dobře a bude se snažit na Wimbledonu uspět. Největší favorité ale budou tři, Novak Djokovič, Matteo Berrettini a Rafa," vyjmenoval jeden z Nadalových trenérů Francisco Roig oba loňské finalisty londýnského svátku.

Španělský veterán už je hluboko zapsaný do tenisové historie, posbíral 22 trofejí z podniků velké čtyřky jako nikdo jiný, přesto tu jedno velké lákadlo zbývá. Získat poprvé v životě kalendářní grandslam.

"Je to celkem reálný cíl, kterého by mohl dosáhnout, ale momentálně to v hlavě nemá. Je to daleko, je teprve v půlce. Spíš to řešíme my jako tým, ale Rafa myslí vždycky jen krok dopředu," doplnil svého parťáka hlavní Nadalův kouč Carlos Moya.

Nejde totiž jen o chronické bolesti levé nohy. Španěl měl mezi oběma grandslamovými triumfy vynucenou pauzu kvůli únavové zlomenině žebra. Jeho tělo zkrátka dává znát, že má za sebou dvacetiletou kariéru vrcholového sportovce.

"Myslím, že rok 2022 se pro něj rovná zázraku, vyhrál grandslam, pak se zranil, neměl dost času na přípravu a stejně vyhrál French Open. Každý by řekl, že po tomhle období si bude muset odpočinout, ale on ne, on je zase ready hrát Wimbledon. Neuvěřitelné, ale jestli to někdo dokáže, je to právě on," nechal se slyšet expert Eurosportu Alex Corretja.

Letošní sezona je pro Nadala výjimečná i z jiného důvodu, brzy se totiž stane otcem. Osobní život ho ale zatím v tenisovém rozletu nebrzdí a slíbil fanouškům, že během tréninkového týdne udělá všechno pro to, aby navzdory předchozím zraněním startoval.

"To není jen nějaký Wimbledon. Pro Rafu je tenhle turnaj takový fetiš. Dvakrát tu vyhrál, pětkrát v řadě byl ve finále. Tráva mu sedí a je na ni připravený," ubezpečil veřejnost Moya.

Prvním soupeřem španělského favorita na wimbledonském turnaji by měl být Argentinec Francisco Cerundolo, aktuálně 42. hráč světa.