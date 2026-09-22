Proč ten povrch nezrychluje? divila se Nosková. Bouzkové zatopila "floridská" vlhkost

Za první a cenný krok označily české tenistky s kapitánkou Barborou Strýcovou dnešní čtvrtfinálové vítězství v Poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií. Po triumfech Marie Bouzkové nad Sonay Kartalovou (7:6, 4:6, 6:4) a Lindy Noskové nad Katie Boulterovou (6:2, 7:6) vyhrály 2:0 na zápasy a vyrovnaly se i se všemi úskalími čínského Šen-čenu.
"Beru to všemi deseti. Jsem za to strašně ráda. Turnaj je ještě dlouhý, ale vykročily jsme správným směrem a mám z toho radost," řekla Strýcová.
První bod dnes získala osmadvacetiletá Bouzková, která zdolala 127. hráčku světa Kartalovou po třech hodinách. Britka se držela i navzdory tomu, že odehrála první duel po půlroční pauze způsobené zraněním zad.
"Snažila jsem se na ni připravit tak, jako kdyby hrála naposledy minulý týden. Všichni jsme se na ni dívali, jak hrála před pauzou i jak hrála předtím na Billie Jean King Cupech. Tento povrch jí seděl i v minulosti. Nakonec byla připravená a vydržela i tak dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžké. Jsem ráda, že jsem to vybojovala," uvedla Bouzková, která dostala v úvodní dvouhře přednost před Karolínou Muchovou.
Během utkání se v hale v Šen-čenu potýkala také s vlhkem a horkem. Musela si během přestávek dávat za krk sáčky s ledem.
"I když hrajeme v hale, hodně se potím a ta vlhkost mi fakt připadá tropická tak jako na Floridě. Je tu dost teplo," řekla Bouzková a pochvalovala si podporu českých fanoušků v Šen-čenu či kapitánky Strýcové.
Postup poté zpečetila letošní wimbledonská šampionka Nosková, která porazila 54. hráčku světa Boulterovou. A to i přesto, že na utkání musela kvůli předchozímu dlouhému souboji Bouzkové čekat.
"Marušku už dobře znám. I dříve jsem kvůli ní na zápas čekala. Jsem ale ráda, že to zvládla. První set jsem sledovala z kurtu a ve druhém jsem odešla, abych se dostala do své klidové zóny, a sledovala jsem ji v televizi," řekla Nosková.
V utkání proti Boulterové se Nosková mohla opřít o servis. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol a sama dala 15 es.
"Byl to těžký zápas. Na to, že jsem dala tolik es, to tak lehké nebylo. Katie hrála skvěle a také dobře servírovala, takže se to vyrovnalo," uvedla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy se musela také vypořádat s místním betonovým kurtem, který je na její vkus pomalejší.
"Kurt není vůbec rychlý. Myslela jsem si, že se to po pár dnech zrychlí, ale zatím to velká změna není. Snad to bude za dva dny něco jiného. Ani míče tomu moc nepomáhají. Není to úplně nejrychlejší kombinace," řekla světová šestka.
Vítězství nad Británií považuje za důležitý krok k možnému útoku na titul. Češky mohou v týmové soutěži triumfovat podvanácté a poprvé od roku 2018. V pátečním semifinále narazí na Španělsko, nebo Kazachstán. "Dnešní vítězství znamená, že by to chtělo udělat ještě dva kroky a budeme tam, kde chceme být," doplnila Nosková pro Českou televizi.
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