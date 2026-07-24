Proč tam jsem já? Nosková nechtěnou tváří „trans kauzy“. Koučka Sereny vytáhla její slabinu

Čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková je i nadále středem pozornosti tenisového světa. Mladá Češka se v uplynulých dnech ohradila proti opakovanému spojování s aktuální kauzou genetických testů, které WTA zavedla, aby „zachovala integritu ženského profesionálního tenisu“. Zároveň Noskovou analyticky rozebrala slavná trenérka Rennae Stubbsová.
Někdejší deblová světová jednička, bývalá trenérka Karolíny Plíškové a žena, která momentálně při návratu na kurty vypomáhá legendární Sereně Williamsové, se o Noskové rozpovídala ve svém podcastu.
Australanka prohlásila, že pokud chce Češka v budoucnosti dosáhnout na pozici světové jedničky, musí ve své hře provést několik úprav.
„Spousta lidí si myslí, že se může dostat na pozici světové jedničky. Já si rozhodně myslím, že může být v nejlepší trojce. Abyste se stala světovou jedničkou, musíte podávat špičkové výkony opravdu konzistentně. Myslím si, že na to má? Ano, myslím. Ale podle mě je její servis stále trochu zranitelný, především druhé podání,“ uvedla Stubbsová.
Zastavila se u práce Melanie Molitorové, maminky jedné z ikon světového tenisu Martiny Hingisové. Nosková za ní jezdila pravidelně do Švýcarska.
„Molitorová odvedla skvělou práci v tom, jak Martinu Hingisovou naučila hrát od základní čáry Stejně tak Belindu Bencicovou a Lindu Noskovou. Jedna věc jí ale podle mě nejde. Své dítě bych k ní rozhodně neposlala učit se servis,“ podotkla Stubbsová.
Servis Noskové podle ní rozhodně není špatný.
Ve statistice es v letošní sezoně je Češka na druhém místě za Jelenou Rybakinovou. V úspěšnosti po prvním servisu jí patří třetí příčka za Kazaškou a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Horší je to ale s druhým podáním. Nosková má letos na kontě 181 dvojchyb. Jen tři hráčky jich mají více, přičemž této statistice jednoznačně „vévodí“ Američanka Coco Gauffová.
V úspěšnosti po druhém podání je Češka aktuálně až na 38. pozici.
„Nevím, jak moc ještě dokáže změnit techniku servisu. Je jí 21 let a brzy jí bude 22. Přesto je to část její hry, která se může ještě posunout na vyšší úroveň. Pokud se to stane, opravdu věřím, že se může stát světovou jedničkou, protože všechno ostatní dělá výborně. Na kurtu má úžasné vystupování,“ dodala Stubbsová.
Nosková, která po wimbledonském triumfu vystoupala už na sedmé místo světového žebříčku, momentálně sbírá síly na americké betony, kde bude potvrzovat roli jedné z nejvýraznějších postav aktuálního ženského tenisu.
Nechtěně se ale mezitím stala „tváří“ záležitosti, která momentálně hýbe tenisovým zpravodajstvím.
Asociace WTA rozhodla o tom, že se všechny tenistky hrající na okruhu budou muset podrobit jednorázovému genetickému testu na určení pohlaví. Prý tak učinila v zájmu zachování integrity ženského profesionálního tenisu a zajištění rovných podmínek pro všechny hráčky.
Cílem kontrol je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRY, který se podílí na vývoji mužského pohlaví. Test musejí podstoupit jednou za kariéru.
Hned několik médií přitom ke zprávě připojilo fotografii právě Noskové. Například tak učinil francouzský tenisový web We Love Tennis nebo portál Outsports.com zabývající se spojením mezi sportem a LGBTQ komunitou.
Ten zveřejnil zprávu s titulkem „WTA povinným testováním vylučuje trans ženy z tenisu“ a doplnil ji právě fotkou české hráčky.
„Proč tam jsem já?“ zeptala se Nosková pod příspěvkem na sociální síti. Odpovědi se ale nedočkala.
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