"Proč tam jede?" Menšík pod palbou kvůli účasti na Next Gen, Čech je hlavní hvězdou

před 3 hodinami
Nikdo z jeho vrstevníků nebyl lepší. Český tenista Jakub Menšík posbíral ze všech tenistů do 21 let na okruhu nejvíce bodů, a bude tak hlavní star na turnaji Next Gen ATP Finals v Džiddě. Jeho potvrzený start ale vyvolal ostrou debatu na sociálních sítích, zda rodák z Prostějova jen nezabírá místo jiným vycházejícím hvězdám.
Jakub Menšík
Přesně po roce se český tenista představí na klání, které je neoficiálním Turnajem mistrů vycházející generace, tedy hráčů do 21 let.

Menšíkovi se loni představení na podniku, kde se hraje na singlovém kurtu na tři vítězné sety do získaných čtyř gamů, příliš nevydařilo. Ve skupině nevyhrál jediný zápas.

Jenže od té doby se hodně změnilo. Menšík v březnu ovládl Masters v Miami a vystřelil mezi elitu.

Rok zakončil jako hvězda první dvacítky ATP, nejvýše ze všech hráčů, kteří splňují věkový limit pro prestižní akci v Džiddě.

Jeho video s potvrzenou účastí okamžitě vyvolalo otázky, zda někdo, kdo už je hotová hvězda ATP, by měl na podniku, který na sociálních sítích šíří heslo "tady to všechno začíná", ještě startovat.

"Proč myslíte, že tam jede? Sice splňuje kritéria, ale mohl uvolnit místo pro někoho, kdo skutečně hledá příležitosti a kariérní postup," napsala na síti X brazilská sportovní novinářka Marcela Linharesová.

Její krajan, brazilský talent Joao Fonseca, který v minulém roce Next Gen turnaj ovládl a na žebříčku pro kvalifikaci se letos umístil hned druhý za Menšíkem, se z akce omluvil a chce se raději připravovat na nadcházející sezonu. Tím pádem se dostane do osmičky účastníků někdo z nižších pater světového rankingu.

"Buďme upřímní, Menšík a Tien už nejsou Next Gen hráči," rýpl si známý tenisový influencer Tennis Master i do dalšího účastníka. 

Pro vycházející hvězdičky, které teprve objíždějí menší podniky ATP a challengery, jde o slušný přivýdělek. Jen za účast si hráči přijdou na 154 tisíc dolarů, tedy více než tři miliony korun, což jim může výrazně pomoci v rozjezdu kariéry. 

Jenže Menšík má velkou motivaci. Next Gen v minulosti vyhráli i králové současného tenisu Jannik Sinner či Carlos Alcaraz. 

"Moc se na to těším, už loni to byla úžasná zkušenost. Cíl je jasný, chci vyhrát," uvedl český tenista v oficiálním videu. 

Mezi dalšími potvrzenými účastníky turnaje je například výše zmiňovaný aktuálně 28. hráč světa Američan Learner Tien nebo vítěz dvou challengerů Alexander Blockx z Belgie.

Neporažený vítěz celé akce, která začíná 17. prosince, si přijde na 539 tisíc dolarů, tedy asi 11 milionů korun.

Další zprávy