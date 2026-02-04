Proč Serena mlží o návratu na kurty? Má nějaký záměr, tuší Šafářová

Ta zpráva na konci minulého roku prolétla tenisovým světem jako lavina. Serena Williamsová se ve 44 letech opět přihlásila do antidopingového programu, který je nutný pro start na profesionálních turnajích. Americká legenda spekulace o comebacku okamžitě popřela a mlžila i v nedávném rozhovoru v show Today. Podle bývalé české tenistky Lucie Šafářové ale Williamsová určitě něco chystá.
Téměř tři a půl roku nestála v soutěžním zápase na kurtu, má dvě malé děti, přesto vítězka 23 grandslamů znovu trénuje a říjnovým zapojením do antidopingového programu udělala klíčový krok k tomu, aby od jara letošního roku mohla kdykoli odehrát profesionální zápas.
„Mě by to vůbec nepřekvapilo. Viděla jsem ji v rozhovoru s Oprah, kde ukazovala, jak skvěle se cítí, jak může hluboko do kolen. Ségra Venus navíc ještě hraje, tak by si mohly střihnout nějakého debla,“ řekla Lucie Šafářová v nové talkshow KANÁR+, kterou odvysílá ve středu 4. února ve 20:30 stanice CANAL+ Sport.
Hvězdná Američanka před pár dny v ranní televizní show Today nechtěla dát přímou odpověď, zda se opravdu k návratu na scénu chystá. „Prostě se jen bavím, užívám života a uvidíme, co se stane,“ uvedla.
Přitom ale ohromila diváky tím, jak za poslední dobu zhubla už 14 kilo.
Williamsová však přihláškou do antidopingového systému musí být každý den v určitou hodinu k dispozici k případnému dopingovému testu.
„Do toho systému se nehlásíš, pokud nemáš minimálně nějaký záměr. Navíc, ona se pořád oficiálně nerozloučila, spíš mlží. Možná začala trénovat, ale neví, jak na tom bude, tak se raději přihlásila a později se chce rozhodnout,“ dumala Šafářová v odpovědi spolu s Andreou Sestini Hlaváčkovou.
Zároveň obě pochybují, že by dokázala ve svém věku naskočit na současnou úroveň okruhu WTA.
„U ní člověk nikdy neví, ale tenis se za tu dobu hodně posunul, měla by to hodně těžké. Věk ve sportu není jenom číslo,“ dodala Šafářová v KANÁR+, kde bude nově po boku Sestini Hlaváčkové a Kláry Koukalové každou středu večer komentovat nejnovější dění ze světa ženského tenisu.
