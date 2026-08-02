"Proč se se mnou nikdo nebaví?" Česká tenistka popsala realitu na okruhu WTA

Na profesionálním okruhu je sotva něco málo přes rok a už sahá po prvním velkém titulu z kategorie turnajů WTA 250. Darja Viďmanová si v neděli zahraje finále podniku v Memphisu. V Americe se rozpovídala o příběhu, jak se z univerzitní tenistky stala další česká tenisová hvězda.
Jako by seriál českých tenisových úspěchů nikdy neměl skončit. Další česká tenistka bojuje o titul na turnaji WTA.
Tentokrát jde ale o tenistku se silným mezinárodním příběhem. Viďmanová se narodila v Moskvě. V pěti letech se ale přestěhovala do Prahy a od roku 2016 má i české občanství.
Coby juniorka chvíli zkoušela štěstí mezi dospělými, ale její tenisový progres nebyl kdovíjaký, a tak vyzkoušela štěstí na americké univerzitě.
„Když jsem studovala, vůbec jsem neplánovala hrát ještě na profesionální úrovni. A najednou jsem se do roka od ukončení studia dostala do první stovky žebříčku,“ podivila se v rozhovoru na probíhajícím turnaji v Memphisu Viďmanová.
V Georgii studovala finančnictví a u toho hrála univerzitní tenisovou ligu. Na konci školního roku 2025 dokonce vyhrála prestižní NCAA ve dvouhře, čtyřhře i týmové soutěži.
„Před tím jsem ještě zkoušela stáž ve finančním oboru, ale úplně mi to nevyhovovalo, naopak jsem se lépe a lépe cítila na kurtu. Zahrála jsem nějaké turnaje ITF a zjistila jsem, že tam ta úroveň z mé strany je, tak jsem se rozhodla to zkusit,“ vysvětlila v rozhovoru pro Cracked Racquets.
Sotva se na okruhu ocitla a začala stoupat žebříčkem, pozorovala i jinou atmosféru na turnajích.
„Velký rozdíl je hlavně na těch větších. Není to moc přátelské prostředí, nikdo se s vámi nechce bavit, každý je ve své bublině a mluví jen se svým týmem,“ popsala.
Sama na něco takového nebyla úplně připravená. „Bylo to pro mě zvláštní, protože z počátku jsem hodně cestovala sama a z univerzity jsem byla zvyklá na spoluhráče, široký tým a neustálou socializaci s ostatními,“ přiznala.
Teď ale zažívá životní tenisové období. V Memphisu si zahraje o titul proti teprve šestnáctileté Rusce Kristině Ljutovové. Sama něco takového nečekala a musela se kvůli nenadálému úspěchu odhlásit z kvalifikace turnaje v Torontu.
Pokud česká tenistka největší titul skutečně získá, poskočí v žebříčku už do první světové osmdesátky.
„Byl to tady skvělý týden. Ukázala jsem, že jsem schopná porážet hráčky z první stovky pravidelně zápas co zápas. Hodně to pro mě znamená,“ uvedla.
Ať už finále dopadne jakkoli, na amerických betonech toho má ale ještě v plánu hodně.
„Pojedu do Cincinnati, pak uvidíme, jestli se dostanu na US Open a vypadá to, že na rozdíl od loňského roku budu muset jet na nějaké turnaje do Asie. Uvidíme, jak bude můj ranking vypadat na konci roku,“ dodala.
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