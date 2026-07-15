„Proč ji do toho nutí?“ Muchová mění názor americké hvězdy na drsný tenisový unikát

Něco takového se jen tak nikde nevidí, pouze v tenise. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová si v sobotu poté, co se jí zhroutil velký sen, musela stoupnout před mikrofon a zaplněným tribunám nejslavnějšího dvorce říct, jak se cítí. Řeč české tenistky ale znovu otevřela velké téma, o němž se na okruhu už dlouho vedou debaty. Upozornil na něj i bývalý americký tenista Andy Roddick.
Wimbledon už dlouho nezažil tak dojemný ceremoniál jako po vyvrcholení letošní ženské dvouhry. Málokdo udržel slzné kanálky suché.
Vítězka Linda Nosková v projevu děkovala mamince, které za mnohé vděčí a která před dvěma lety krátce před londýnským grandslamem zemřela na rakovinu.
A emoce rozvířila už před ní i Muchová. Po všech zdravotních lapáliích a operacích ve 29 letech neproměnila ani druhou šanci získat trofej z turnaje velké čtyřky a ještě před odpovědí na první otázku si utírala slzy. Přesto vystřihla neobyčejnou řeč.
„Je opravdu těžké najít slova. Ale začnu Lindou. Mou bývalou kamarádkou,“ řekla a rozesmála celý centrální kurt.
„Samozřejmě si dělám legraci. Tak trochu,“ dodala s dalším náznakem humoru.
Poté vzdala o osm let mladší krajance hold a vyzdvihla její kvality.
Tenis je rozhovory s poraženými finalisty přímo na kurtu naprosto výjimečný a dlouhodobě se vedou debaty o tom, zda taková praxe do sportu patří.
„Vždycky jsem byl proti tomu. Neměl jsem to rád. Ale pak mi někdo připomněl, že právě tohle dělá tenis unikátním,“ přiznal ve svém podcastu Served bývalý americký tenista Andy Roddick.
U televizní obrazovky prý také se svou manželkou prožíval české wimbledonské finále a sledoval dojemné projevy.
„Když mluvila Muchová, manželka se mě zeptala: Proč ji k tomu nutí?Myslím, že v tomhle je jedna z výjimečností tenisu. Nikdy jsem nepřepnul na jiný kanál, když mluvil poražený finalista. Je to to poslední, co by člověk v takové chvíli chtěl dělat, ale v tenise se tohle děje,“ zastal se této tradice Američan, který sám prohrál grandslamové finále hned čtyřikrát.
I jeho se projev Muchové dotkl a vidí v něm přínos. „Někdy je to brutální, ale někdy jako u Muchové vidíte, že když se trefí ten správný tón, podpoří to kouzlo osobnosti té hráčky. Myslím, že díky jejím slovům se mě teď její tenisová cesta mnohem více dotýká a budu jí víc fandit,“ dodal Roddick.
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