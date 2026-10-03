Proč by mě to mělo rozptylovat? zuří Sabalenková. V Miláně totiž dělala modelku

Už na US Open byla hodně naštvaná, když se jí někdo zeptal na její marketingové aktivity, a v Číně to přišlo zase. Bývalá světová jednička Aryna Sabalenková v Pekingu vysvětlila, proč ji štvou narážky na její volný čas.
Přítmí v ikonické milánské pasáži obchodů Viktora Emanulea II. Výklady obchodů osvětlují blesky fotografů a davy lidí obklopují nasvícené molo pro modelky.
Scéna, která v městě módy zřejmě nikoho nepřekvapí. Tedy až do chvíle, kdy se na tomto „jevišti“ zjeví světová tenisová dvojka Aryna Sabalenková v přiléhavých večerních šatech od Gucciho a chůzí profesionální modelky oslní všechny přítomné.
Video ze zářijové akce Vogue World obletělo svět a když se Běloruska poprvé od US Open opět objevila na okruhu WTA, muselo to přijít před novináři na přetřes.
„Chůze po mole byl jeden z mých snů a ten se mi splnil. Byla jsem tak nervózní, psala jsem o rady všem svým kamarádkám modelkám. Asi nejlepší rada byla nedívat se lidem do tváře a prostě žít přítomným okamžikem,“ vysvětlila.
Opět ale přišlo téma, které média nakousla už v New Yorku. Tam se Sabalenková pustila do jednoho ze žurnalistů, který jí předhodil, zda těchto akcí a točení obsahu pro sociální sítě neabsolvuje moc. A zda ji to nebrzdí v přípravě na vrcholné akce na okruhu.
„Co je to za otázku, to jako myslíte, že jsem jen pařila a netrénovala?“ zlobila se na US Open Sabalenková.
V Pekingu se tohle téma objevilo znovu, zvlášť, když Běloruska prohrála finále amerického podniku velké čtyřky a k tomu přišla o světový trůn, kde ji vystřídala Jelena Rybakinová. Proto některá média zajímá, jestli jí podobné marketingové aktivity příliš neodvádí od přípravy.
„Naopak. Tyhle akce, jako byla ta v Miláně, mi pomáhají, abych vydržela šťastná a plná energie. Díky tomu pak miluju to, co dělám,“ vysvětlila.
I když ráda tvoří obsah na sociální sítě, ani to nepovažuje za něco, co by jí bralo příliš času.
„Lidi rádi soudí podle sebe. Vidí, že ona je na sítích, tak netrénuje. Tohle mi ale reálně zabere tak 30 minut. Jak by mě to mohlo rozptylovat? Pokud to milujete a chcete se podělit o něco ze svého života na sociálních sítích, klidně to dělejte,“ myslí si Sabalenková.
Smířila se i s tím, že názor některých tenisových fanoušků ale ani tak nezmění.
„Mají tendenci soudit podle sebe. Že když oni nezvládnout kloubit dvě věci najednou, že to nezvládnu ani já. Proč bych si ale měla dělat hlavu z toho, co si lidi myslí? Vždycky vás bude někdo soudit,“ dodala.
V Pekingu každopádně suverénně prosvištěla do třetího kola, ve kterém si dá odvetu českou mladicí Nikolou Bartůňkovou, která ji pořádně potrápila v létě na turnaji v Berlíně.
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