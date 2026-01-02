Proč Američany děsí Krejčíková? Za mořem se podivují, že jsou Češi tak dole

Americký tým bude na tenisovém United Cupu jasným favoritem. Obhájci titulu nasazují totožnou ústřední dvojici jako před rokem: Coco Gauffovou a Taylora Fritze. Po odvetě za bolestivou semifinálovou porážku ale budou v Austrálii toužit Češi. Právě těch se v Americe obávají nejvíce.
Ten duel mají tenisoví fanoušci stále v živé paměti. Končil totiž smutně a v divokých emocích, které na týmové lavičce roztočil bezmocný, křečemi sužovaný Tomáš Macháč.
Český tenista předváděl proti čtvrtému hráči světa Fritzovi heroický výkon. Navzdory tomu, že na týmové klání dorazil po nemoci, bez základní fyzické kondice.
Nad americkým favoritem vedl 7:6, 5:2, měl dva mečboly na returnu, ale neproměnil je. A bylo zle.
Zdravotní trable už mu nedovolovaly soupeři konkurovat, po obratu na 5:6 následovala skreč doprovázená řadou vulgarit a gest, které obletěly svět tenisu.
Češi padli v semifinále 0:3 a letos to do Austrálie přijíždějí zkusit s jiným týmem.
Místo Macháče a Karolíny Muchové tvoří hlavní osu Jakub Menšík a Barbora Krejčíková. Nehrajícím kapitánem je kouč dvojnásobné grandslamové šampionky Jiří Novák.
Menšík a Krejčíková se sice vracejí po zdravotních potížích, přesto české složení budí ve světě velký respekt. V Americe obzvlášť.
Když měl tamní magazín Tennis.com vyzdvihnout týmy, které nepatří mezi nejvýše nasazené, ale mohou značně zamíchat kartami, neváhal. Hned na prvním místě zmínil Česko.
Začal však směsicí poklony a kritiky. Pozastavil se totiž nad jedinou semifinálovou účastí Čechů v prvních třech ročnících United Cupu.
„To je podprůměrný výkon, vezmeme-li v potaz obvyklé úspěchy této tenisové země,“ zaznělo v analýze. „Rok 2026 by ale mohl být rokem, kdy se to změní. A to díky Menšíkovi a Krejčíkové,“ dodal Tennis.com.
Menšík se ve Spojených státech výrazně zapsal v minulé sezoně, kdy fenomenálním způsobem ovládl velkou „tisícovku“ v Miami. Ve finále zdolal Novaka Djokoviče a ve dvaceti letech už je hráčem první světové dvacítky.
Ještě výraznější obdiv ovšem autoři textu adresovali Krejčíkové.
Nazvali ji „celodvorcovým esem“ a upozornili, že právě v systému, kde může být klíčová závěrečná smíšená čtyřhra, je vynikající singlistka a zároveň špičková deblistka zásadním trumfem.
„Je velkou otázkou, jak je na tom se zdravím, které ji v závěru minulé sezony velmi omezovalo. Zdravá Krejčíková ale může porazit jakoukoli soupeřku v poli: od Gauffové a Šwiatekové po Bencicovou a Ósakaovou,“ napsal Tennis.com. Za zvláštní a neodpovídající realitě označil fakt, že je Česko až 11. nasazeným týmem z celkových 18.
V týmu jsou kromě Krejčíkové a Menšíka také Dalibor Svrčina, Adam Pavlásek, Linda Fruhvirtová a Miriam Škoch.
Češi se v základní skupině D utkají s Norskem a Austrálií. První zápas je v Sydney čeká v pondělí, druhý v úterý.
Ze tří skupin, které se hrají v Sydney, postoupí do další fáze vítězové a nejlepší tým z druhé příčky. Stejný model čeká týmy v dalších třech skupinách v Perthu. Turnaj vyvrcholí 11. ledna.
Srážka dvou tramvají v Praze na více než hodinu zastavila provoz
V Praze na sídlišti Barrandov se dnes ráno srazily dvě tramvaje. Jedna z nich nacouvala do druhé a jedna z tramvají vykolejila, informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Pithartova temná vize: Možná jsme poslední generace žijící v demokracii
Petr Pithart doufá, že nová „národovecko-populistická koalice“ nevydrží u moci celé čtyři roky. Někdejší disident, polistopadový premiér a první šéf Senátu se dnes dožívá 85 let.
Ekonomika se chlubí téměř tříprocentním růstem. Domácnosti utrácely ve velkém
Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. Proti předchozímu kvartálu byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce listopadu.
Nejdřív svatba s mladším hercem, teď divoká karta. Venus bude hrát Australian Open
Sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová se v 45 letech znovu představí na Australian Open a může se stát nejstarší hráčkou, která kdy na turnaji nastoupila.
„Jasně, zničte i tu poslední top kvalitu…“ Slovenské národní divadlo propouští
Ve Slovenském národním divadle (SND) trvá napětí poté, co slovenské deníky informovaly o rozhodnutí divadla propustit pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Propouštění v SND kritizovali známí slovenští herci včetně Martina Huby či Diany Mórové. Kritika zazněla i od českých tvůrců, mezi nimiž byli například Jiří Mádl nebo Eva Holubová.