Pro Brity je Horníček úkaz, fanoušci si z něho utahují. Český gólman ale chystá reakci

Je to velké téma přestupového léta. Lukáš Horníček z Bragy zamířil do Newscastlu v přepočtu za částku přesahující 700 milionů korun. V Anglii se o něj okamžitě začali zajímat jak fanoušci "strak" , tak britská média.
Jen co o víkendu prošel zdravotní prohlídkou, už se hlásil u týmu na španělském soustředění. S každým ze spoluhráčů si plácl, se všemi se seznámil a pak přišlo i první kolečko rozhovorů.
V něm rychle shrnul svůj fotbalový příběh z Pardubic až do Newcastlu. Když ale došlo na jeho fotbalovou přezdívku, musel se trochu červenat.
„Kluci v Portugalsku mi říkali Horni, ale myslím, že v angličtině to není úplně nejlepší přezdívka, budu potřebovat novou. Zatím všem říkám, aby mi říkali Lukas,“ culil se v klubovém rozhovoru.
Slovíčko „horny“ totiž v angličtině znamená „nadržený“. I foneticky tedy jméno nového gólmana černobílých zní jako Horny Czech. Toho se chytil také britský The Sun, který shromáždil i první vtípky, které začaly kolem českého gólmana kolovat na sociálních sítích.
„Už se těším, až budeme skandovat ´He´s Lukas Horni, Horni, Horni, Horni´ na melodii toho songu od Mousse T.´,“ stojí v jednom z nich.
Nejslavnější písní německo-tureckého dýdžeje je totiž píseň Horny 98. Této paralele chce právě Horníček předejít a rád by si vysloužil novou pro Brity serióznější přezdívku.
Další britská média už ale rozebírají především sportovní kvalitu čtyřiadvacetiletého rodáka z Vysokého Mýta. Je prý naprostý úkaz ve výbězích z pokutového území.
„Opta odhalila, že jen pět gólmanů z deseti nejlepších lig mělo v uplynulé sezoně více úspěšných výběhů z vápna než nový gólman Newcastlu (45) a spolu s gólmanem Joanem Garcíou z Barcelony byl v této defenzivní činnosti jediný stoprocentní,“ píše britský Chronicle Live.
Na umění rychlé rozehrávky nohama si zakládá i sám Horníček. Však o něm kolují historky z mládí, že ve 13 letech ještě první poločas v týmu chytal v bráně a druhou půli střílel góly v útoku.
„V tomhle jsem na Horníčka opravdu zvědavý. Brankář je jednou z nejdůležitějších osob v týmu, když je dobrý, vyvažuje se jeho zásluha zlatem. Nick Pope byl v Newcastlu dlouhodobě špatný a pro tým je velkým rizikem,“ prohlásil uznávaný fotbalový komentátor Jack Cunningham.
Horníček by se mohl ukázat na hřišti už v sobotním přípravném zápasu proti Valencii.
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