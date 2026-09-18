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Sport

Přítomnost Sheltona v Praze budí ve světě údiv. Berdych přitom tušil hrozbu

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Když postoupil do finále US Open, málokdo čekal, že se jen za pár dnů objeví v Praze, aby tu bojoval o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Přesto americký tenista Ben Shelton do O2 areny dorazil. Pro aktuálně nejlepšího tenisového leváka sezony je ale tenhle rok hodně speciální i z osobních důvodů.

Jakub Menšík a Ben Shelton
Jakub Menšík a Ben SheltonFoto: Externí – FOTO: ČTS/Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
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Ve středu ráno dosedlo letadlo s třiadvacetiletou americkou hvězdou na ranvej v pražské Ruzyni.

Dva dny nato se má Shelton postavit Jiřímu Lehečkovi v daviscupové bitvě o postup do finálového pavouka týmové soutěže.

Přitom ještě v neděli večer na US Open neúspěšně bojoval o životní titul na podniku velké čtyřky.

„Jednoduše neuvěřitelné od Sheltona, že odcestoval do Prahy, aby hrál Davis Cup, a to jen pár dní poté, co prohrál své první finále grandslamu. Velký respekt,“ napsal známý portugalský tenisový novinář José Morgado.

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Velkou poklonu složil Sheltonovi i americký daviscupový kapitán Bob Bryan, který ho označil za srdcaře a velký vzor pro všechny tenisty.

Nikdo ovšem neví, v jaké formě skvělý levácký servisman do Prahy vlastně dorazil.

„Všichni to známe, že tělo po takovém přesunu a po sedmi těžkých zápasech na grandslamu reaguje všelijak. Uvidíme, kolik bude mít nakonec sil,“ upozornil český kapitán Tomáš Berdych.

V jeho očích je ale Shelton velkou silou světového tenisu, a i když na okruhu budí největší pozornost Jannik Sinner nebo Carlos Alcaraz, šéf českého týmu ho rozhodně nepřehlíží.

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„Měl jsem pár rozhovorů před US Open a už v nich jsem říkal, že pro mě je jedním z hlavních favoritů na vítězství v New Yorku. Měl výbornou celou americkou šňůru včetně vítězství v Montrealu, pak se možná trochu pošetřil v Cincinnati a načasoval formu na grandslam,“ ví Berdych o síle Sheltona.

Rodák z Atlanty prožívá emotivní sezonu. Letos mu zemřela babička, která přivedla k tenisu i jeho tatínka, bývalého profesionálního tenistu, a hodně ho v začátcích podporovala.

„Bez ní by nebyl žádný Ben Shelton, bez ní bych tu nestál,“ přiznal s dojetím v New Yorku.

Nyní je z něj světová čtyřka, která je připravená po Tayloru Fritzovi převzít roli lídra amerického tenisu.

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„Dospěl jsem, jsem víc soustředěný, vyzrálejší a plně oddaný svému cíli,“ prohlašuje sebevědomě.

Teď je jedním z jeho cílů postup do poslední osmičky zemí v Davis Cupu. V cestě stojí český tým v O2 areně.

Utkání začne v pátek v 15 hodin, kdy nastoupí Jakub Menšík proti Learneru Tienovi. Po něm půjde do hry právě Shelton proti Lehečkovi.

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