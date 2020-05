Čtvrt milionu na hlavu. Velká pomoc, říká o příspěvku od ATP Šátral

Už přes dva měsíce si žádný tenista na světě nemohl na okruhu vydělat jediný dolar. Kurty se kvůli pandemii koronaviru uzavřely a ATP teď začíná rozesílat finanční podporu hráčům z nižších pater žebříčku, kteří nemají dostatek financí na přežití nucené přestávky.

Sbírka s názvem ATP Grant Player, po které volali ti nejhvězdnější hráči počínaje Novakem Djokovičem přes Rogera Federera nebo Rafaela Nadala a měla podpořit tenisty, kteří obvykle sbírají drobné na menších turnajích, už nabrala konkrétní obrysy.

Mužský okruh už začal distribuovat první peníze hráčům, kteří splňují podmínky této finanční podpory. Redakce Aktuálně.cz se dostala k oficiálnímu dopisu od ATP, ve kterém organizace tato pravidla pro podporované tenisty popsala.

Částku 4325 dolarů, tedy asi 110 tisíc korun, dostanou ti hráči, kteří jsou na singlovém žebříčku na 101. až 500. místě, v deblovém na 51. až 175. pozici. K tomu si nesměli v posledním roce k 16. březnu vydělat na prize money více než 250 tisíc dolarů (6,3 milionu korun) a za poslední čtyři roky milion dolarů, tedy asi 25 milionů korun.

"Hodně to pomůže. Všichni jsme přišli o národní ligy, ze kterých většina hráčů platí turnaje po celý rok. Je to tím pádem taková kompenzace, i když ne úplná, podle mě se už letos hrát nebude," řekl Aktuálně.cz Jan Šátral, aktuálně 373. na žebříčku.

ATP v oficiálním dopise uvádí, že jde o "první platbu", singlisté, kteří splňují podmínky, by měli v průběhu léta dostat ještě jednu takovou částku. Takže podpora by měla činit v přepočtu téměř čtvrt milionu korun. Vše se ale bude odvíjet od toho, kdy se začne hrát. Momentálně je jistota zrušených turnajů do konce července.

"Někdo by mohl říct, že když nehrajeme a nejezdíme po turnajích, že nemáme náklady na cestování, ale většina hráčů na téhle úrovni nemá našetřeno na běžný život," uvedl někdejší 136. tenista světa.

Také Šátral patří mezi tenisty, kteří příliš nesouhlasí s výrokem Rakušana Dominica Thiema, který se durdil, proč by měl přispívat do fondu pro hráče, kteří se pohybují na malých turnajích Futures, když jsou to často lidé, kteří nedávají sportu všechno.

"Je to jeho názor. Já bych všechny do jednoho pytle neházel. Jasně. Ne každý tomu dává sto procent, ale ti, kdo nejsou profíci, jsou hodně pod hranou pravidel tohoto finančního příspěvku," vysvětlil.

O to víc je pro něj výrok aktuální světové trojky zarážející. "Mohl si to odpustit. Přitom si nemyslím, že by byl takový blbec. Znám ho jako normálního kluka, který taky začínal na futurech," dodal Šátral.

Čeští tenisté už si brzy také zahrají. Český tenisový svaz (ČTS) pořádá pro muže i ženy sérii turnajů pro jednotlivce, která začne 26. května na Spartě, a soutěž smíšených družstev. Ti nejlepší hráči si tak budou moci znovu osahat zápasové tempo a získat trofej prezidenta ČTS.

"Od svazu je to super tah. Odehrajeme nějaké zápasy a trošku náš sportovní život zase dostane náplň. Rok jen trénovat nebaví ani toho největšího dříče. Všichni se na to těšíme," dodal devětadvacetiletý tenista.