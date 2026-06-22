„Příšerné, potřebovali oběť.“ Šéf štvanického klubu reaguje na trest pro Vondroušovou

Čtyřletý trest pro wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou za to, že se v prosinci minulého roku odmítla ve svém bytě podrobit dopingové zkoušce, považuje manažer jejího tenisového klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda za vysoce nepřiměřený.
„V první řadě to vnímám jako strašnou zprávu. Veškerá očekávání, která jsme měli, byla úplně někde jinde. Příšerné,“ řekl Šavrda deníku Aktuálně.cz krátce poté, co Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) informovala o přísném trestu.
Šestadvacetiletá Vondroušová 3. prosince večer nepustila komisařku německé antidopingové agentury do bytu, prý proto, že se nechovala podle obvyklých postupů. Za tenistkou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS.
Podle tenisového antidopingového programu však mohou být hráči jednou testováni i kdykoli bez předchozího upozornění. Jde o záměr, organizace chce, aby byl program co nejvíce nepředvídatelný.
„Nechci komentovat, proč to tak je. Obecně si ale myslím, že je to velmi pochybná společnost. Odpovídám emotivně, ze srdce, nikoli z právnického pohledu. Jako soukromá osoba si to dovolit můžu,“ uvedl Šavrda.
Zaskočil ho především rozdíl v tom, jak ITIA naložila s Vondroušovou na jedné straně a nedávnými pozitivními dopingovými případy světových jedniček Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové na straně druhé.
„Jejich případy agentura vyřešila takovým způsobem, že prakticky nepocítili trest. A potom dají plnou palbu za to, že někdo nepustí ve večerních hodinách komisařku do svého soukromého bytu. Je to skandální,“ podotkl někdejší daviscupový kapitán.
Podle jeho názoru existuje dvojí metr.
„U absolutní světové špičky hledají způsob, jak to zahrát do autu, tím jsem si po posledních případech jistý. Bohužel Markéta už neměla status té top hvězdy, byla dejme tomu padesátá na světě, ještě zraněná, tak je to netrápí. Řeknou si, že teď potřebují oběť, teď potřebují exemplární trest,“ řekl Šavrda.
Je nicméně přesvědčený o tom, že se vítězka Wimbledonu z roku 2023 odvolá.
„Třeba to může dopadnout jinak. Ale připadá mi to šílené. Ano, má-li někdo prokazatelně pozitivní dopingový nález, který je nezpochybnitelný, tak prosím, tresty mají být tvrdé. Ale za tohle? Mimochodem, vzorek dala o několik dní později a byl negativní. Proto mi to přijde jako neadekvátní,“ vysvětlil.
ITIA v prohlášení uvedla, že „nepředvídatelné testování je nezbytným nástrojem pro ochranu čistého sportu“. Nezávislý tribunál prý tento princip nakonec podpořil.
„Tento případ je důležitou připomínkou toho, že hráči mohou být testováni kdykoli a kdekoli a že odmítnutí s sebou nese značná rizika," uvedla agentura s tím, že neposkytnout vzorek je pro ni na stejné úrovni jako pozitivní nález.
„Já v tom ale vidím obrovský rozdíl,“ reagoval Šavrda.
Bývalá světová šestka se také hájila tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí a nejednala proto zcela racionálně. Navíc měla strach, vybavil se jí případ Petry Kvitové, která byla ve svém bytě přepadena.
To tribunál zohlednil, dospěl ovšem k rozhodnutí, že nejde o přesvědčivé ospravedlnění.
„Úplně chápu, že otevírat večer cizímu člověku je zvlášť pro ženu nepříjemné. Nevidím sebemenší důvod, proč by to mělo probíhat takhle,“ dodal manažer nejstaršího českého tenisového klubu, ve kterém Vondroušová tenisově vyrůstala.
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