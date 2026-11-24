Ten zápas pro něj znamenal hodně. Tomáš Macháč zajistil českým tenistům vedení ve čtvrtfinále Davisova poháru nad Kanadou 1:0 na zápasy a položil tak základ postupu do semifinále. V sezoně, kdy se sbíral ze zranění i bídné formy, je to pro něho důležitý moment v kariéře. Jeho výkon zaujal i zahraniční komentátory.
Z neznámých důvodů musel zaskočit za jasnou dvojku Jakuba Menšíka a rázem na něm ležel tlak „povinného bodu“ proti outsiderovi. Přesto aktuálně 59. hráč světa úlohu zvládl a vybojoval třísetovou bitvu.
„Přijel jsem sem umřít, jsem připravený na všechno,“ hlásil v euforii okamžitě na kurtu v rozhovoru pro Českou televizi.
Později byl Macháč na tiskové konferenci s dalšími novináři už o něco rozvážnější.
„Upřímně jsem byl více nervózní než obvykle. Byl to opravdu důležitý zápas, náš první a vždy je klíčové vyhrát a nastartovat tým,“ řekl šestadvacetiletý tenista.
„Je to trošku jiné, když s tím člověk nepočítá, ale musím říct, že jsem za to byl rád. Skvěle jsem se připravoval v posilovně a dohnal resty, které jsem před zápasem měl. Po relativně krátké přípravě jsem dnes odehrál hodinu padesát a jsem rád, že jsem to zvládl,“ uvedl.
Šestadvacetiletý rodák z Berouna vyhrál proti Draxlovi první set díky dobrému úvodu, v němž vedl 4:0. Druhou sadu ale ztratil kvůli prohranému servisu v šesté hře.
„Druhého setu byla škoda. Měl jsem na jeho začátku šance a bohužel to pak najednou bylo z ničeho nic 0:40, což bylo zvláštní. Přitom jsem se cítil opravdu dobře. Ve třetím setu jsem se musel najít, což se mi podařilo. Konec jsem zvládl výborně. Jsem rád, že jsem měl lepší koncovku než soupeř,“ prohlásil Macháč.
O dva roky mladšímu Draxlovi, kterému patří ve světovém žebříčku 154. místo, oplatil říjnovou porážku z challengeru v Ťi-nanu.
„Z toho zápasu jsem si vzal hodně, protože jsem ho tehdy nezvládl hlavou. To se mohlo stát i dneska, protože soupeř je zrádný. Nechává vás hrát, dává čopy, vysoké forhendy a má opravdu nepříjemný servis. Poučil jsem se ale z minula, udržel jsem hlavu a skvěle jsem zahrál koncovku. Bylo důležité končit jako vítěz, a ne mít jen skvělou mezihru a pak prohrát. Jsem rád, jak jsem to zvládl,“ řekl Macháč.
Po proměněném mečbolu mu složila poklonu i kanadská média. „Ve třetím setu vytáhl úroveň tenisu z jiné dimenze. Češi ukázali, že mají pro tuhle soutěž velké zbraně,“ napsal na síti X kanadský tenisový reportér Nate Simpson.
Tenisový komentátor kanadské stanice Sportsnet učinil i jednu mrazivou předpověď.
„Češi to tu mohou celé vyhrát. Itálie v semifinále bude těžká, ale pokud budou mít k dispozici i Menšíka, porazí kohokoliv. Lehečka je v top formě a mají v zásobě i skvělou deblovou dvojici. Uvidíte,“ vypíchl Simspon.
Výhry si Macháč váží o to víc, že v daviscupovém týmu rok chyběl. V létě laboroval přes dva měsíce se zraněním nohy.
„Jsem rád, že můžu hrát a jsem zdravý, to je nejdůležitější. To, že je člověk nervózní, je sice nepříjemné, ale na druhou stranu v běžném životě, když ležím zraněný s nohou na lehátku, nervózní nejsem a chybí mi to. Takže jsem za tyhle tlaky rád," uvedl Macháč.
Podmínky v Boloni mu vyhovují, stejně tak i hraní za národní tým. „Jakákoliv týmovka je pro mě vzpruha a vždy se na ni těším. Posouvá mě to za hranici možností, a to jsem předvedl i teď. Makal jsem každý den, i když lehká kondice tam ještě chyběla a není to úplně na tisíc procent, jak bych si představoval,“ řekl Macháč.
Motivoval ho také citát bývalého basketbalisty Kobeho Bryanta, který na něj vyskočil na internetu.
„Říkal: ‚Jestli jsi unavený, tak vyhraj unavený.‘ To mi dodalo trošku energii. Říkal jsem si, že má pravdu a proč se vymlouvat, že jsem unavený, nebo že je něco tak či onak. Člověk prostě musí vyhrát. Je strašně důležité vzít si to k srdci a jsem rád, že na mě ten reel dneska vyskočil,“ uvedl Macháč.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Recept na Spartu funguje, Kometa ji skolila počtvrté v řadě. Dynamo doma nadělovalo
Hokejisté Brna zvítězili ve 22. kole extraligy nad Spartou 3:0. Vítězný gól dal v čase 28:11 Hynek Zohorna, jeho bratr Tomáš v závěru utkání přidal druhý gól a do prázdné branky se trefil Jakub Flek. Pardubické Dynamo rozstřílelo Vítkovice 8:1 a zase stáhlo náskok vedoucího Třince.
Vyhrál Senegal. Ne, Maroko. Teď zase Senegal. Divočina po africku píše svůj další díl
Sportovní arbitrážní soud (CAS) vrátil titul fotbalového mistra Afriky Senegalu, který v chaotickém lednovém finále porazil v Rabatu domácí Maroko. Informoval o tom v prohlášení.
Tři piloti z Buranos Aires baví, zbytek seriálu Muži v letu je generická omalovánka
Jednoznačně je to unikum: trio Zedníček–Donutil–Polívka se před kamerou ještě neobjevilo, a to se prý přátelí od dob brněnských studií. Seriál Muži v letu, jehož první díl měl v úterý večer premiéru na TV Nova, tak nabízí minimálně jeden pádný důvod, proč ho neodmávnout jenom jako další konfekční televizní titul v řadě – a že k němu místy nemá daleko.
Slováci? Hanba, pálí legenda. Přátelé Kremlu táhnou zemi ke dnu, jedno je ještě horší
Bývala hvězda NHL a zároveň jeden z nejslavnějších hokejových emigrantů Peter Šťastný promluvil v rozhovoru pro kanadskou televizi. Opřel se v něm do rodného Slovenska a jeho liknavého postoje k návratu Rusů na mistrovství světa. Popsal také, co ho drásá ze všeho nejvíce.
Koalice s ANO je pro nás nepřijatelná, říká Scheinherr. Praha sobě vyloučila dva členy
Praha sobě v úterý vyloučila ze strany zastupitele Prahy 12 Veronu Ballay a Jakuba Macka. Na síti X to oznámil předseda strany a náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. Podle něj zastupitelé poškodili dobré jméno strany tím, že uzavřeli koalici s hnutím ANO, i když s tím vedení strany nesouhlasilo.