Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
Aktualizováno před 1 hodinou
Letos je to přesně 50 let, co osmnáctiletá dívka z Řevnic sebrala odvahu, odjela do New Yorku na US Open a už se nevrátila. Příběh Martiny Navrátilové, která kvůli tenisové kariéře emigrovala, aniž by se rozloučila s rodinou, zasáhl britskou vévodkyni. Žena, díky které nakonec na Wimbledonu došlo k dojemnému shledání, v neděli zemřela.
Martina Navrátilová
Martina Navrátilová | Foto: Reuters

Už v patnácti letech přerostla svou československou konkurenci, ovládla domácí šampionát. Rostla z ní hvězda první velikosti, kterou komunistický režim hodlal využít k vlastní propagaci. 

"Chtěli, abych více zůstávala doma a víc se družila s československými pohlaváry. Kdykoli jsem chtěla startovat na US Open, musela jsem žádat o povolení. Cítila jsem, že když neodjedu, nestanu se nejlepší hráčkou světa," vyprávěla později Navrátilová.

A tak nikomu nic neřekla, odjela na grandslam do New Yorku a po něm v roce 1975 zažádala o americké občanství.

Trvalo šest let, než ho získala. Československé úřady ji přitom jako trest za emigraci svého občanství zbavily.

"Když jsem v roce 1978 vyhrála svůj první Wimbledon, byla jsem bez státní příslušnosti. Ani jsem nevěděla, jestli rodiče mé finále viděli, protože Československá televize po mé emigraci přestala Wimbledon vysílat," vzpomínala v dokumentu pro BBC vítězka celkem osmnácti grandslamů ve dvouhře.

A právě tehdy se zrodil dojemný příběh.

Když Vévodkyně z Kentu předala trofej čerstvé wimbledonské šampionce a vyslechla si detaily její emigrace, po které dívka už tři roky neviděla své rodiče, rozhodla se jednat.

"Vévodkyně se přimluvila u československé vlády a zařídila vízum do Británie alespoň pro mou maminku. Ta tak přijela na následující Wimbledon v roce 1979," vzpomínala Navrátilová.

Shledat se mohly už v Londýně na letišti a tam tak došlo k dojemnému setkání po čtyřech letech bez vzájemného kontaktu.

"Myslím, že to byla taková ta klasická scéna, která se na letišti odehrává, když se setkají dva dávno ztracení příbuzní. Spousta objetí, polibků a pláče. V každém případě to pro mě bylo něco speciálního," líčila.

Související

Tohle se hrdým Američanům líbilo. Příkladné gesto Siniakové obletělo svět

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025
0:44

Zároveň to pro ni znamenalo extra motivaci v Londýně opět uspět před zraky maminky a obhájit wimbledonský titul. To se jí podařilo, když opět přehrála americkou hvězdu Chris Evertovou. 

O rok později už maminka i sestra dostaly vízum i na US Open. Od roku 2008 má Navrátilová zpět i české občanství.

Vévodkyně z Kentu, která hrála významnou roli v tom, aby se československá emigrantka znovu setkala se svou rodinou, skonala v noci na pátek v Kensingtonském paláci ve věku 92 let.

"Je mi velmi líto úmrtí Její královské Výsosti, vévodkyně z Kentu, které jsem měla tu čest říkat Katharine. To, co pro mě osobně udělala, bylo úžasné, ale ještě úžasnější bylo, kolik milionů lidí po celém světě pozitivně ovlivnila. Odpočívej v pokoji a moc ti děkuji za všechno dobro, které jsi vykonala," napsala na síti X Navrátilová.

 
