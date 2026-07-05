Přežila kolaps, pak měla o krajanku starost. Muchová letí Wimbledonem i díky Navrátilové

Zdálo se, že po vyrovnané bitvě v prvním setu bude české derby rychlou záležitostí. Nakonec trvalo Karolíně Muchové trvalo téměř tři hodiny, než dotáhla osmifinálové vítězství nad krajankou Barborou Krejčíkovou.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Jako by se postupně rozkřiklo, že v neděli odpoledne zrovna hrají na centrálním kurtu dvě Češky, které obzvlášť na trávě zdobí šikovnost.
Zatímco první gemy sledovaly poloprázdné tribuny, od druhého setu už při dramatické přetahované málokterá zelená sedačka zůstávala prázdná. Podívat se přišel i bývalý reprezentační fotbalový gólman Petr Čech.
„Dnes to byla opravdu těžká bitva a jsem ráda, že se mi ve třetím setu podařilo udržet kvalitní hru. Zvlášť po tom druhém dějství, ve kterém jsem měla velký náskok. Takže ano, jsem velmi spokojená,“ pochvalovala si.
Ve druhém setu totiž neudržela nadějné vedení 5:2, kdy stačilo dopodávat a výhra by byla její, místo toho utkání trvalo dvě hodiny a 45 minut.
„Bára zahrála několik skvělých výměn, zvedla úroveň a nemyslím si, že bych udělala příliš špatných rozhodnutí. Ona do toho zkrátka šla a, jak už jsem říkala na kurtu, ten druhý set si zasloužila,“ chválila Krejčíkovou.
Ta se šla po druhém setu občerstvit a Muchová zůstala na kurtu dlouho sama, a tak se vydala k trenérskému boxu, kde seděl její kouč Sven Groeneveld.
„Už po třech minutách jsem si stoupla, abych úplně nezatuhla. Byla jsem na té straně sama, viděla jsem kluky v boxu, tak jsem s nimi šla prohodit pár slov. Nebylo to ale nic klíčového. Ve třetím setu jsem se snažila hlavně dobře začít na servisu, zůstat agresivní, chodit si pro své body a celkově se na podání více soustředit,“ vysvětlila Muchová.
A to se jí podařilo. Po některý spektakulárních výměnách rychle utekla Krejčíkové z dosahu a tentokrát doservírovala zápas do konce.
S krajankou pak dlouho rozmlouvala u sítě a ptala se jí na zdravotní stav.
„Zeptala jsem se jí, jestli je v pořádku, protože jsem si všimla, že na konci třetího setu trochu špatně došlapovala. Pak jsme si jen popřály všechno nejlepší,“ vysvětlila tenistka z Olomouce.
Ta si tak po pěti letech opět zahraje čtvrtfinále travnatého grandslamu, od té doby tu přitom vždy končila v prvním kole.
Sama netuší, čím to je, že v jejím wimbledonském zápise nastala taková proměna. Možná pomohlo i přání od Mertiny Navrátilové, kterou potkala v areálu.
„Popřála mi hodně štěstí. Vždycky se u toho nasmějeme, protože mi říká, abych jí nevykala. Jenže moje první reakce je vždycky: ‚Dobrý den.‘ Přeci jen to byla hráčka, kterou jsem sledovala, jak hrála servis-volej. Takže to z mé strany plyne tak nějak přirozeně,“ směje se Muchová.
V dalším utkání ji čeká někdo z dvojice Aryna Sabalenková a Naomi Ósakaová, což jsou dvě vyhlášené ranařky. Že by jí na příští soupeřku nezbyly síly, se ale nebojí.
„Cítím se poměrně dobře, i dnes na kurtu to bylo fajn. Teď už se nehrají všechna osmifinále v pondělí, takže mám zítra mám volný den a to mi určitě pomůže. Doufám, že během zítřka dobře zregeneruji a budu na další zápas čerstvá,“ dodala.
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