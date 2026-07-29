Přešlá Muchová i zahlcená Nosková. Kamarádky Češek popsaly wimbledonské oslavy

Wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou nepojí jen silné příběhy, které při závěrečném ceremoniálu prožíval celý svět. Obě mají za sebou i velké kamarádky, bývalé hráčky, které jim během životní bitvy fandily v lóži a které nyní prozradily, jak to bylo s následnými oslavami.
Agáta Černá není pro české tenisové fanoušky nezmámé jméno. Spolu s Lindou Noskovou kdysi objížděla juniorské turnaje jako reprezentační spoluhráčka, teď s ní cestuje po těch dospělých jako její pravá ruka a kamarádka.
V děkovné řeči při přebírání wimbledonské trofeje ji Nosková označila za manažerku týmové atmosféry, ale nyní už by její role měla obsahovat i starost o sociální sítě či objednávání letenek.
V boxu Karolíny Muchové během londýnského finále zase seděla jiná bývalá tenistka, Barbora Štefková, dnes už provdaná Hlavicová.
„Karolína mi po semifinále psala, že pokud je to možné, ať přijedu. O děti jsem naštěstí měla postaráno, tak jsem dorazila asi v půl třetí ráno v sobotu a přespala jsem u Lucky Šafářové na gauči, která tam byla taky,“ prozradila Štefková v pořadu KANÁR+, který má premiéru ve středu 20:30 na stanici Canal+ Sport.
Obě tak zblízka sledovaly i následné oslavy mimořádného českého tenisového úspěchu.
„Večeře šampionů byla zážitek, tanec se Sinnerem byl hlavní bod programu. Ale bylo to dlouhé až někdy do půl třetí, ale užily jsme si to,“ líčila Černá.
To Muchová vyrazila na večeři a do baru se všemi nejbližšími, kteří za ní přicestovali. Tolik ale nekřepčila.
„Byla tam zpočátku taková přešlá. Snažila jsem se jí tam říct, že má co slavit, že je to velký úspěch, že před Wimbledonem ještě vyhrála i turnaj. V průběhu večera to z ní snad trochu spadlo, trenér Sven Groeneveld se to snažil rozpohybovat, ale byla i hodně unavená,“ popsala Štefková.
To Nosková řešila po večeři šampionů jiné starosti, spoustu mediálních povinností.
„Tohle si moc neužívala, věděla, že to je nutné, že to je potřeba, ale po návratu měla každý den nějaký rozhovor nebo nějakou povinnost. Snad až na focení pro Vogue, to si užila. To ji hezky nastylizovali a nacítili se do ní. Pak už ale byla ráda, že je konec,“ dodala Černá.
Teď už obě čeká přesun na severoamerické betony. Zatímco Muchová se musí ještě douzdravit po malém operativním zákroku, který hned po Wimbledonu absolvovala, Nosková by se měla představit na začátku srpna v kanadském Torontu.
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