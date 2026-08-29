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Sport

Bartůňková nedotáhla skvěle rozehrané semifinále, Nouza je ve finále deblu

ČTK
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Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterrey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. Dvacetiletá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou 6:1 a 3:0, nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 6:1, 4:6, 2:6.

Nikola Bartůňková na Australian Open 2026
Nikola BartůňkováFoto: REUTERS – Edgar Su
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První set Bartůňková ovládla suverénně za půl hodiny, když soupeřce vzala třikrát podání. Výhodu brejku si vypracovala i ve druhém, a přestože v páté hře poté poprvé v zápase sama neudržela podání, náskok si vzápětí dalším úspěšným gamem na returnu uhájila a vedla 4:2.

Zápas se zlomil v sedmém gamu. Bartůňková v něm na servisu vedla 40:15 a mohla zvýšit na 5:2, nedokázala ho ale dotáhnout. Mertensová naopak svou příležitost využila a set čtyřmi gamy v řadě otočila.

Lépe pak zvládla i třetí sadu, v níž české hráčce dvakrát sebrala podání a ve třetím vzájemném utkání ji letos podruhé porazila.

Bartůňková si účastí v semifinále vyrovnala své kariérní maximum mezi elitou, o postup do finále marně usilovala i vloni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře.

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Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo.

Nouza je ve finále

Petr Nouza si s rakouským partnerem Neilem Oberleitnerem zahraje na turnaji ve Winston-Salemu o první společný titul ve čtyřhře na okruhu ATP Tour. V semifinále generálky na US Open porazili třetí nasazený rakousko-australský pár Lucas Miedler, Marc Polmans 6:4, 6:2.

Nouza už má ve sbírce dva deblové tituly z loňska, kdy v Kitzbühelu a Marrákeši triumfoval po boku Patrika Rikla. V březnu ale dvojice ukončila spolupráci a Nouza na konci dubna spojil síly s Oberleitnerem. Jejich společným maximem dosud byla čtvrtfinálová účast na Roland Garros.

O titul si zahrají se čtvrtým nasazenýmh chorvatsko-americkým párem Nikola Mektič, Austin Krajicek.

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Premiéra ve finále na okruhu ATP Tour čeká Arthura Feryho. Britský hrdina letošního Wimbledonu se o první titul kariéry utká s Ignaciem Busem z Peru.

Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Mertensová (2-Belg.) - Bartůňková (ČR) 1:6, 6:4, 6:2, Parryová (Fr.) - Liová (5-USA) 7:6 (9:7), 6:4.

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu (tvrdý povrch, dotace 818.240 dolarů):

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Dvouhra - semifinále: Buse (3-Peru) - Bonzi (Fr.) 6:2, 4:6, 6:1, Fery (4-Brit.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 1:2 skreč.

Čtyřhra - semifinále: Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) - Miedler, Polmans (3-Rak./Austr.) 6:4, 6:2.

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