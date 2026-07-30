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Sport

Premiéra s novým koučem nevyšla. Lehečka padl s hráčem z druhé stovky

ČTK,Sport

Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička 6:1, 3:6, 4:6 outsiderovi Colemanu Wongovi. V Mexiku jde dále Dalibor Svrčina.

Jiří Lehečka
Jiří LehečkaFoto: REUTERS – Jaimi Joy
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Aktuální česká tenisová jednička Lehečka se poprvé představila s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang.

Svrčinovi otevřela cestu do čtvrtfinále brzká skreč nasazeného Itala Luciana Darderiho, který utkání vzdal už po třech odehraných gamech.

Mezi nejlepší osmičku na hlavním okruhu se Svrčina probojoval podruhé v kariéře.

Aktualizace…

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Tenisový turnaj mužů v Los Cabos (tvrdý povrch, dotace 909.790 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Svrčina (ČR) - Darderi (2-It.) 3:0 skreč, Wong (Hong.) - Lehečka (1-ČR) 1:6, 6:3, 6:4.

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