Překvapení na Macháčův účet. Nestačil na Šimabukura, hráče ze třetí stovky

Dvaadvacátého hráče žebříčku porazil nečekaně 6:3, 7:6 domácí Japonec ze třetí světové stovky a úspěšný kvalifikant Šo Šimabukuro.
Šimabukuro na japonském betonu méně chyboval, byl odvážnější a svůj první zápas na elitním okruhu v tomto roce proměnil v nečekaný postup.
Po vítězném prvním setu 6:3 získal nad Macháčem druhý v tie-breaku 7:4. Český tenista udělal 33 nevynucených chyb.
Macháč v Tokiu odehrál první dvouhru na okruhu od osmifinále US Open. Mezitím s daviscupovou reprezentací na Floridě zasáhl ve čtyřhře do utkání s Američany, které bylo pro Čechy nakonec vítězné.
Debl absolvoval i v Tokiu, ve středu v něm rovněž neuspěl.
Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,226.470 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Šimabukuro (Jap.) - Macháč (5-ČR) 6:3, 7:6 (7:4), Brooksby (USA) - Humbert (6-Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, Darderi (It.) - Nišioka (Jap.) 7:6 (11:9), 6:3, Korda - Giron (oba USA) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):
Muži (dotace 4,016.050 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo: Müller (Fr.) - Chačanov (5-Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, Marozsán (Maď.) - Bonzi (Fr.) 7:6 (7:1), 6:3.
Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Potapovová (Rus.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:4, Sönmezová (Tur.) - Wej S'-ťia (Čína) 6:2, 6:0, Wang Si-jü - Kuo Chan-jü (obě Čína) 7:5, 6:1, Tomljanovicová (Austr.) - Starodubcevová (Ukr.) 7:6 (7:1), 6:2, Ruseová (Rum.) - Šramková (SR) 6:2, 6:2, Osoriová (Kol.) - Liová (USA) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5.