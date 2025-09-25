Tenis

Překvapení na Macháčův účet. Nestačil na Šimabukura, hráče ze třetí stovky

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Český tenista Tomáš Macháč skončil již v 1. kole turnaje v Tokiu, na němž loni došel do semifinále. Kateřina Siniaková podlehla na turnaji v Pekingu 3:6, 4:6 Anastasii Potapovové z Ruska a nedoplnila čtyři české krajanky ve druhém kole.
Tomáš Macháč
Tomáš Macháč | Foto: Reuters

Dvaadvacátého hráče žebříčku porazil nečekaně 6:3, 7:6 domácí Japonec ze třetí světové stovky a úspěšný kvalifikant Šo Šimabukuro.

Šimabukuro na japonském betonu méně chyboval, byl odvážnější a svůj první zápas na elitním okruhu v tomto roce proměnil v nečekaný postup.

Po vítězném prvním setu 6:3 získal nad Macháčem druhý v tie-breaku 7:4. Český tenista udělal 33 nevynucených chyb.

Macháč v Tokiu odehrál první dvouhru na okruhu od osmifinále US Open. Mezitím s daviscupovou reprezentací na Floridě zasáhl ve čtyřhře do utkání s Američany, které bylo pro Čechy nakonec vítězné.

Debl absolvoval i v Tokiu, ve středu v něm rovněž neuspěl.

Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,226.470 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Šimabukuro (Jap.) - Macháč (5-ČR) 6:3, 7:6 (7:4), Brooksby (USA) - Humbert (6-Fr.) 7:6 (7:4), 6:3, Darderi (It.) - Nišioka (Jap.) 7:6 (11:9), 6:3, Korda - Giron (oba USA) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,016.050 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo: Müller (Fr.) - Chačanov (5-Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, Marozsán (Maď.) - Bonzi (Fr.) 7:6 (7:1), 6:3.

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Potapovová (Rus.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:4, Sönmezová (Tur.) - Wej S'-ťia (Čína) 6:2, 6:0, Wang Si-jü - Kuo Chan-jü (obě Čína) 7:5, 6:1, Tomljanovicová (Austr.) - Starodubcevová (Ukr.) 7:6 (7:1), 6:2, Ruseová (Rum.) - Šramková (SR) 6:2, 6:2, Osoriová (Kol.) - Liová (USA) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5.

 
Mohlo by vás zajímat

Nikdy jsi neměla být profesionální tenistkou, slyšela Češka od maminky. Teď zase září

Nikdy jsi neměla být profesionální tenistkou, slyšela Češka od maminky. Teď zase září

Krejčíková ve velkém stylu smázla Rusku. Poprvé v životě vyhrála v Pekingu

Krejčíková ve velkém stylu smázla Rusku. Poprvé v životě vyhrála v Pekingu
2:22

Podivné. Ostuda WTA, asociace dělá z talentovaných Češek duchy. Nejen z nich

Podivné. Ostuda WTA, asociace dělá z talentovaných Češek duchy. Nejen z nich

"Proč to vůbec říká?" Federer nechápal Nadala, ani když se nemohl zvednout ze židle

"Proč to vůbec říká?" Federer nechápal Nadala, ani když se nemohl zvednout ze židle
Tenis sport Obsah Tomáš Macháč Přehled zpráv

Právě se děje

před 6 minutami
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je na 18 tisíc domácností
Domácí

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je na 18 tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
před 36 minutami
Tajemné drony opět uzavřely nebe nad Dánskem. Zneškodnit se nepodařilo žádný
Zahraničí

Tajemné drony opět uzavřely nebe nad Dánskem. Zneškodnit se nepodařilo žádný

Přerušení provozu letiště v Aalborgu se dotklo také dánských ozbrojených sil, protože je využíváno i jako vojenská základna.
před 46 minutami
Česko - Írán. Volejbalisté chtějí ještě povýšit senzaci, na MS bojují o semifinále
Ostatní sporty

ŽIVĚ
Česko - Írán. Volejbalisté chtějí ještě povýšit senzaci, na MS bojují o semifinále

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále mistrovství světa volejbalistů na Filipínách mezi Českem a Íránem.
před 56 minutami
Byla to sabotáž, tvrdí Trump o potížích v OSN. Eskalátor i čtečku zkoumají agenti
Zahraničí

Byla to sabotáž, tvrdí Trump o potížích v OSN. Eskalátor i čtečku zkoumají agenti

Činitelé OSN oponují s tím, že eskalátor zastavil kvůli bezpečnostnímu mechanismu a čtecí zařízení patřilo Bílému domu.
před 1 hodinou
Překvapení na Macháčův účet. Nestačil na Šimabukura, hráče ze třetí stovky
Tenis

Překvapení na Macháčův účet. Nestačil na Šimabukura, hráče ze třetí stovky

Český tenista skončil již v 1. kole turnaje v Tokiu, porazil ho domácí kvalifikant.
před 1 hodinou
Magazín

Krokodýl, kuchař i slavný polibek z Times Square. Nejlepší street fotky světa

Krokodýl, kuchař i slavný polibek z Times Square. Nejlepší street fotky světa
Prohlédnout si 18 fotografií
Britský.
Odpočinek. Asistent kuchaře si odskočil na odpolední cigaretu.
před 1 hodinou
Spotlight

"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala

"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
32:29
Další zprávy