Přející Federer či Lendl? Jsem pyšný na to, co jsem dokázal, přiznal dojatý Štěpánek

před 1 hodinou

Radka Štěpánka dojaly vzkazy, které mu od dalších hráčů posbíral pro rozlučku sám Novak Djokovič.

Praha - Za takovou rozlučku by se nemuseli stydět ani ti nejslavnější sportovci světa. A to přitom Radku Štěpánkovi v kariéře ještě pár stupínků k tenisovému trůnu chybělo. I tak se v pražské O2 areně sešlo na jeho počest přes 14 tisíc lidí a celá plejáda osobností od Jaromíra Jágra přes Andreho Agassiho až k hlavnímu taháku večera Srbovi Novaku Djokovičovi.

"Těžko se mi mluví, bije se ve mně tak strašně moc emocí, že se těžko hledají slova. Když jsem byl malý kluk, nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu takhle odcházet ze sportu, který jsem miloval. Když jsem se podíval, co tam bylo za kamarády, celý můj život do dnešního dne mi proletěl hlavou," přiznal po programu Štěpánek.

Během více než tříhodinového večera na kurtu stihl poděkovat rodičům, prvním trenérům a dalším českým sportovním hvězdám, které ho v průběhu kariéry inspirovaly. Dlouhé hodiny si prý často vyprávěl s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem, fotbalovým gólmanem Petrem Čechem či držitelem Zlatého míče Pavlem Nedvědem. A ti všichni mu ve čtvrtek fandili z lavičky u kurtu.

"Uvědomil jsem si, jaké mám štěstí v tom, jakou mám rodinu, jaké jsem měl přátele. Jaký jsem měl kolem sebe tým v kariéře. Neuvěřitelně si jich všech vážím a hlavně toho, že tu byli. Byl to večer, na který v životě nezapomenu," rozplýval se bývalý tenista.

Součástí rozlučky byly i dva tenisové zápasy. Program začal čtyřhrou, ve které devětatřicetiletý rodák z Karviné naskočil po boku dlouholetého parťáka Leandera Paese proti Němci Tommymu Haasovi a Novaku Djokovičovi. Proti Srbovi si pak Štěpánek zahrál i závěrečný singl. V obou kláních se nakonec radoval oslavenec.

"Dneska jsem asi poprvé hrál tenis, kdy na výsledku nezáleželo. Ale i přesto, že se mnou emoce cloumaly, jsem se snažil pořád hrát slušný tenis. Bylo to hrozně těžké. Emoce se ve mně kupily, mlely. Snažil jsem se pokračovat, hrát a dohrát," popsal Štěpánek.

Na tenisový zápřah se přitom dlouho připravoval, jenže ho těsně před čtvrteční akcí zastihla nemoc.

"Moje příprava přišla vniveč v pondělí, kdy jsem zalehl s chřipkou. Sám jsem měl obavy, jak to dneska bude vypadat, ale zvládl jsem to snad důstojně. Trénoval jsem na to dva a půl měsíce. Do toho veškerá organizace, takže to nebylo jednoduché. Ale teď vím, že to stálo to za to," uvedl.

Na Djokoviče byla upřena největší pozornost a on se Štěpánkovi odměnil velkým dárkem. Posbíral totiž na okruhu řadu vzkazů od současných či někdejších hráčů, které pak běžely na velké kostce v aréně.

"Novak tu sehrál obrovskou roli. To, že vůbec dorazil, za dvě vteřiny mi odpověděl, že pro něho bude čest sehrát se mnou poslední zápas mé kariéry. K tomu ty vzkazy, které dal dohromady. Moc si toho vážím, co pro tenhle večer udělal."

Štastný tenisový důchod tak Štěpánkovi popřáli například Janko Tipsarevič, Juan-Martin Del Potro, Rafael Nadal, Boris Becker, Ivan Lendl nebo Roger Federer.

"Snažil jsem se u toho držet emoce. Byl jsem pyšný na to, co se mi povedlo, protože jak tam začala naskakovat ta jména, byl to těžký kalibr. Když si Novak dal tuhle práci, ukázal, že není jen velký šampion na kurtu, ale i obrovský kamarád, který má velké srdce. Tohle jsem nečekal," přiznal.

Překvapením pro něj byla i účast osminásobného grandslamového vítěze Andreho Agassiho. "Měl být původně se synem na baseballovém turnaji. Ten tam ale nenastoupil. Tak mi před pár dny napsal, jestli by bylo možné přiletět do Prahy, že klidně počká na hotelu, jenom aby mě mohl obejmout a popřát mi jen to nejlepší z jeho srdce."

Jak bude trávit tenisový odpočinek, zatím Štěpánek neví. "Teď v hlavě nic nemám. Jsem vůbec rád, že jsem přežil na kurtu. Už cítím, že přichází výsledky dnešního hraní. Samozřejmě bych u tenisu rád v nějaké roli zůstal. Teď si chci hodit nohy nahoru a uvidíme, co přinese budoucnost," dodal.