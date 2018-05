Čekala jsem, že bude narváno, ale takhle? divila se Kvitová. Pořadatelé museli uzavřít areál

před 1 hodinou

Psal se rok 2011 a jednadvacetiletá tenistka Petra Kvitová se vracela do Prahy s titulem z Madridu a premiérovým průnikem do top desítky žebříčku. Tehdy si v areálu Sparty zahrála podnik ITF a dostala se až do finále. Po sedmi letech prožívá na stejném místě premiéru v podniku J&T Banka Prague Open. Přehrála hladce ve dvou setech krajanku Terezu Smitkovou a úspěšně tak plní roli aktuálně největší hvězdy turnaje.

Jak jste si užila návrat po sedmi letech na pražský turnaj?

Když odhlédnu od tenisu, lidi byli úžasní. Úplně narváno, čekala jsem, že bude plno, ale ne tak, že bude úplně uzavřený areál. Někdo z diváků tu prý čekal frontu už asi od sedmi hodin. Podpora byla veliká. I když jsem hrála proti Češce, takže to bylo tak napůl. Nicméně jsem vyhrála, tak jsem spokojená.

Naposledy jste tu nastoupila v turnaji ITF v roce 2011, pak jste vyhrála Wimbledon, přiblížila se světovému trůnu, vzpomínáte si na to období?

Vzpomínám. Turnaj předtím jsem vyhrála Madrid a tím jsem se dostala do top 10. Pamatuju si na tiskovku, kterou jsme měli tady v hale před turnajem. Vzpomínky jsou nádherné, bohužel jsem pak tady nevyhrála finále, ale celý rok byl super. Wimbledon, Turnaj mistryň, spousta titulů. To se jen tak neopakuje.

Když se posuneme trochu blíže budoucnosti, loni jste tu byla jen jako divačka, protože jste se ještě dávala dohromady po prosincovém napadení, promítlo se vám to během zápasu na kurtu?

Musím říct, že se mi to nepromítlo vůbec. Jen na kurtu po zápase, když jsem dostala otázku od moderátora, jsem si uvědomila, že to byla trochu jiná situace než letos. Určitě beru radši tuhle situaci než tu loňskou.

Dá se turnaj přirovnat k zápasům ve Fed Cupu?

Nemáme tady naše bubeníky, tak je to trošku jiné. (smích) Ve Fed Cupu se hraje za zemi, tady hrajeme každá za sebe a někdy i proti sobě, v tom je ten rozdíl. Má to jinou atmosféru.

Přece jen se ale pohybujete v areálu, kde obvykle trénujete mezi přesuny po světě, jaké to je?

Je to zvláštní, potkávat tady hráčky, které znám jen z těch cizích turnajů. Říkám si, co tu dělají, proč nám sem lezou. (smích) Je to jiné. Posilovna je plná. Normálně je to tu klidnější. Na druhou stranu tu bydlím ve svém a ne na hotelu, jsou tu rodiče. Je to příjemné zpestření v tenisovém roce.

V jakém jste sem přijížděla rozpoložení? Přece jen jste se po Fed Cupu loučila se Stuttgartem hned v prvním kole tamního turnaje po nepovedené odvetě s Angelique Kerberovou.

Nebyla jsem nijak zdrblá. Lepší vyhrát singla ve Fed Cupu než to první kolo. Angie hrála líp, přisypali víc antuky, takže kurt byl pomalejší. Nijak jsem se z toho nehroutila, neodehrála jsem špatný zápas. Tím, že jí to šlo líp, já začala víc riskovat a i kazit.

A dnes jste se cítila herně dobře?

Ano. Nevěděla jsem, jaké to bude, trénovala jsem jen dva tři dny. Byl to rozdíl, jít z haly ven. Najednou vítr, slunce. S tím jsem měla největší potíže. Ale teď bylo pod mrakem, míče letí dobře. Jsem spokojená.

Nijak s vámi necloumal tlak tisícovky očí na velké tribuně?

Tenhle tlak jsem necítila, spíš očekávání sama od sebe, protože jsem měla jen pár tréninků a byly všelijaké. Přece jen tady hraju po dlouhé době. Ale extra tlak to nebyl.

Po odhlášení Karolíny Plíškové jste tu teď největší hvězdou, cítíte větší šanci, že byste tu mohla vyhrát?

Momentálně se vidím ve druhém kole a ambice žádné nemám. I bez Karolíny je tady spousta kvalitních hráček. Je tu kvalitní obsazení, co by za to některé jiné turnaje daly. Navíc Češky hrají dobře doma. Nevidím se ve finále.

Další vaší překážkou bude Ruska Natalja Vichljancevová, znáte ji?

Vím, jak vypadá, a to je tak všechno, co o ní vím. To bude spíš práce trenéra, aby zjistil, co na ni bude platit. Vím, že je to mladá Ruska, takže bude bojovat a nechá tam všechno.