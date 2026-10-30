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Sport

Precizní Lehečka utnul švýcarskou senzaci. V Basileji si zahraje o finále

Redakce Sport,ČTK
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Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Basileji do semifinále. Osmý nasazený hráč porazil domácího Švýcara Jeromea Kyma 6:4, 6:2, ten přitom platil za senzaci turnaje, protože v osmifinále vyřadil nasazenou jedničku Američana Bena Sheltona. O finále se čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem, který zdolal Portugalce Nuna Borgese 6:2, 6:3.

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Jiří LehečkaFoto: Profimedia – Belga / Sipa USA / Profimedia
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Lehečka porazil 222. hráče světa Kyma za hodinu a 24 minut. Soupeři, který v předchozím kole překvapivě vyřadil nasazenou jedničku Američana Bena Sheltona, vzal třikrát servis, odvrátil naopak oba brejkboly. Českému hráči pomohlo také sedm es.

Světová jednadvacítka Lehečka dál drží naději na první letošní titul a třetí v kariéře. Turnajem pokračuje bez ztráty setu a podruhé vyřadil v Basileji domácího hráče. V 1. kole si poradil také s loučícím se Stanem Wawrinkou, poté zdolal Němce Daniela Altmaiera.

S šestatřicetiletým Struffem se Lehečka utká počtvrté v kariéře, zatím ho vždy porazil. Naposledy zdolal německého protivníka letos na antukovém turnaji v Římě 7:6, 6:3.

Lehečka se dnes mohl proti Kymovi opírat o bezchybný servis. V prvním setu odvrátil ve čtvrté hře brejkbol, aby pak hned v dalším gamu soupeři podání vzal. V koncovce smazal za stavu 5:4 další Kymovu šanci na brejk a sadu dopodával.

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Ve druhém setu už Lehečka duel bez komplikací dotáhl. Od stavu 1:2 získal zbývajících pět gamů a utkání uzavřel na servisu druhým využitým mečbolem.

Tenisový turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,584.155 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Lehečka (8-ČR) - Kym (Švýc.) 6:4, 6:2.

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