Precizní Lehečka utnul švýcarskou senzaci. V Basileji si zahraje o finále

Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Basileji do semifinále. Osmý nasazený hráč porazil domácího Švýcara Jeromea Kyma 6:4, 6:2, ten přitom platil za senzaci turnaje, protože v osmifinále vyřadil nasazenou jedničku Američana Bena Sheltona. O finále se čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem, který zdolal Portugalce Nuna Borgese 6:2, 6:3.
Lehečka porazil 222. hráče světa Kyma za hodinu a 24 minut. Soupeři, který v předchozím kole překvapivě vyřadil nasazenou jedničku Američana Bena Sheltona, vzal třikrát servis, odvrátil naopak oba brejkboly. Českému hráči pomohlo také sedm es.
Světová jednadvacítka Lehečka dál drží naději na první letošní titul a třetí v kariéře. Turnajem pokračuje bez ztráty setu a podruhé vyřadil v Basileji domácího hráče. V 1. kole si poradil také s loučícím se Stanem Wawrinkou, poté zdolal Němce Daniela Altmaiera.
S šestatřicetiletým Struffem se Lehečka utká počtvrté v kariéře, zatím ho vždy porazil. Naposledy zdolal německého protivníka letos na antukovém turnaji v Římě 7:6, 6:3.
Lehečka se dnes mohl proti Kymovi opírat o bezchybný servis. V prvním setu odvrátil ve čtvrté hře brejkbol, aby pak hned v dalším gamu soupeři podání vzal. V koncovce smazal za stavu 5:4 další Kymovu šanci na brejk a sadu dopodával.
Ve druhém setu už Lehečka duel bez komplikací dotáhl. Od stavu 1:2 získal zbývajících pět gamů a utkání uzavřel na servisu druhým využitým mečbolem.
Tenisový turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,584.155 eur):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Lehečka (8-ČR) - Kym (Švýc.) 6:4, 6:2.
Strach o Satoranského. Po pádu na hlavu putoval z palubovky rovnou do nemocnice
Basketbalista Tomáš Satoranský nedohrál po nekontrolovaném pádu na hlavu dnešní zápas Hapoelu Tel Aviv v Evropské lize na hřišti Dubaje.
ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie
Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.
Senzační podívaná v Plzni. Škodovka v závěru otočila zápas s třineckým hegemonem
Hokejisté Třince prohráli v 16. kole extraligy v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali. K úspěchu jim nestačilo ani vedení 2:0 po dvou třetinách a celkově potřetí v ročníku našli přemožitele. Západočeši díky dokonalému obratu oslavili třetí domácí vítězství v řadě.
Policie obvinila exposlankyni ANO Balaštíkovou. Měla ovlivňovat zlínskou hygienu
Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. V pátek večer to sdělila Česká televize. Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Balaštíková vinu opakovaně odmítla. Stíhání tří osob potvrdila mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
Na Hradě nebyl, pro ocenění si jel exprezident Zeman na Slovensko. S Okamurou po boku
Bývalý prezident Miloš Zeman sice vynechal oslavy na Pražském hradě, ocenění se ale nakonec dočkal u sousedů. Od předsedy Národní rady Slovenské republiky Richarda Rašiho si převzal vyznamenání. „Politika bývá často založena na vyvolávání svárů a nenávisti. Proto je vzácné, když politiky ocení za vzájemnost a přínos k dobrým vztahům,“ napsal Zeman, který sám stojí za řadou rozdělujících výroků.