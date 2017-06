Přeceňovaná Vondroušová? Ale kdepak. Každý dobrý příběh potřebuje zápletku

před 1 hodinou

Markéta Vondroušová vypadla z tenisové French Open ve druhém kole, přestože se po povedené kvalifikaci zdála být černým koněm turnaje. Porážka ale přišla včas na načerpání zkušenosti a uzdravení ruky před milovaným Wimbledonem.

Praha - Byl to frmol. Za čtyři zápasy ztratila jen osm gemů a někteří odborníci už ji viděli jako jednu z favoritek French Open. Jenže přišel zásek v podobě vyřazení z turnaje v druhém kole ruskou tenistkou Darjou Kasatkinou. Markéta Vondroušová vypadla, i když měla soutěž skvěle rozjetou.

Ano, zdálo se to jako neskutečný boom, pohádka, kterou těžko vymyslíte. Hráčka, která sezonu začínala v páté stovce se prodrala do té první a na cestě z kvalifikace do hlavní části antukového podniku Rolanda Garrose likviduje jednu soupeřku za druhou. Během čtyř duelů strávila na kurtu dohromady jen 215 minut.

Obdivné komentáře na adresu rodačky ze Sokolova se jen hemžily a její chytrou hru plnou parádních úderů od základní čáry i překvapivých kraťasů viděl leckterý fanoušek přinejmenším v pařížském finále.

Ve čtvrtek ovšem přišlo kruté vystřízlivění a porážka od Rusky Darji Kasatkinovové. Rázem se na sociálních sítích vynořily komentáře, že sedmnáctiletá česká tenistka je zatím pouze přeceňovaným talentem, a proto neprošla do dalších kol druhého grandslamu sezony. "To je ta Vondroušová, které se všichni báli?" zní kupříkladu jeden z jízlivých tweetů.

This is the Vondrousova everyone was worried about?!? 😂 — The Kiwi Degenerate (@kiwidegenerate) June 1, 2017

Odpověď zní: "Ano, to je ona, a rozhodně se nemá zač stydět". Svižnou pařížskou antuku má ráda, hrála tu první juniorský grandslam a věří si na ní. V kvalifikaci letos hráčka pražského I. ČLTK neměla problém.

Jako nasazená dvojka v ní nedostala žádnou papírově zákeřnější soupeřku, i v prvním kole hlavní soutěže pro ni byl los milosrdný, když vyfasovala francouzskou držitelku divoké karty Amandine Hesseovou. Duel zvládla se ztrátou jediného gemu, i když poté přiznala, že se celou dobu klepala a byla nervózní.

Jenže v dalším zápase proti ní stojí Darja Kasatkinová, talentovaná ruská dívka, která ji na stejném místě před třemi lety, byť v juniorce, už jednou vyprášila. Je zkušenější, na strunu psychiky jí zahraje už jen tím, že se zpozdí v šatně a nechá ji na kurtu před zápasem dlouhé minuty čekat.

Ale nevadí, začátek se povede, vede 2:0. Najednou pár úderů nevyjde, postupně odchází první servis a soupeřka, která už v minulosti došla do třetího kola na všech turnajích velké čtyřky, se začíná české tenistce dostávat do hlavy. Chytrá hra, která Vondroušovou zdobila celou kvalifikaci, mizí. Přistupuje na pravidla soupeřky a přetahuje se na základní čáře.

To jsou zkušenosti, které pod takovým tlakem nemohla sedmnáctiletá dívka nikdy získat. Ano, vyhrála v dubnu premiérový turnaj v Bielu, vyzkoušela si utkání ve Fed Cupu, ale prát se na grandslamu o postup do třetího kola je pořád úplně jiný level. A musí se vyrovnat s nemalým náporem, sázkové kanceláře ji viděli jako favoritku, přitom proti ní stála 28. hráčka světa a někdejší vítězka juniorského French Open.

Po výsledku 6:7 a 4:6 by si někdo mohl říct, že mladá česká tenistka je obětí mediální bubliny, která se nad jejím nebývalým vzestupem v posledních měsících vytvořila. Že je to prostě trochu přeceňovaná hráčka, které se povedlo pár týdnů na okruhu, ale do špičky má ještě daleko.

Větší chybu v úsudku byste ovšem nemohli udělat. Když pomineme, že v zápase s Kasatkinovou měla viditelné potíže s levou rukou, se kterou laborovala v minulé sezoně přes půl roku, byly její problémy v druhém kole především psychického rázu.

V prvních gemech si proti Rusce troufla na oblíbené zkrácení hry, ale jakmile se soupeřka zmátořila z úvodního šoku, odvaha zmizela a Češka často jen čekala, jak se výměna vyvrbí. Přesto všechno byl zápas jen relativně o pár míčích.

Kasatkinové přitom patří na okruhu 28. místo v žebříčku, je víc než dva roky starší než Vondroušová a platí za jeden z největších talentů na ženském okruhu. Když jí bylo stejně, jako je teď české hráčce, vyhrála čerstvě juniorku French Open a teprve snila o tom, že prorazí mezi dospělé.

Vondroušové se to už podařilo. Za pět měsíců v sezoně nastřádala přes 50 vítězství a v žebříčku se vyšplhala do první osmdesátky. Do konce roku nic neobhajuje, takže může jen stoupat. Na kurtu působí neuvěřitelně vyzrále a hraje až s chlapskou vyrovnaností. Letos zatím neprohrála s nikým, kdo by byl žebříčkově pod její úroveň.

Není pochyb, že její čtvrteční prohra je jen nezbytnou zápletkou v jejím jinak senzačním kariérním příběhu a je klidně možné, že až načerpá potřebné penzum zkušeností, podobným talentům, jakým je Kasatkinová, brzy zamává a profrčí v žebříčku ještě mnohem výš. Porážka možná přišla včas, aby odpočinula po skvělé antukové jízdě a připravila se v klidu na tu travnatou, na jejímž konci se v programu schovává její milovaný Wimbledon.