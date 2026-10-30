Podivná narážka na české tenisty. Kouč je zahrnul do žhavé kauzy italské nevěry

Třikrát po sobě opanovali týmovou soutěž světového tenisu a také letos budou i bez zraněného Jannika Sinnera patřit k hlavním favoritům na trofej. Přesto v italském týmu panuje napjatá atmosféra kvůli zjevnému konfliktu mezi Lorenzem Musettim a Matteem Berrettinim.
Italští tenisový fanoušci si všimli už před pár týdny, že se něco děje. Hvězdní tenisté Musetti a Berrettini se přestali navzájem sledovat na sociálních sítích.
Někdejší kamarádi z reprezentace, oba bývalí hráči světové desítky, kteří v poslední době znovu nabírají formu, a najednou se nemohou ani cítit.
Situace nabrala spád v pondělí, kdy v Basileji po vítězném zápase dostal Berrettini otázku, co říká tomu, že jeho krajan Musetti ovládl o víkendu turnaj v Lyonu a zda je to pro něj inspirace.
„Je to živý přenos?“ kontroval otázkou třicetiletý Ital.
Když dostal pozitivní odpověď, ironicky se ušklíbl a zvolil diplomatickou odpověď.
„Vím, že tvrdě pracoval na tom, aby se vrátil, takže si to zaslouží,“ prohlásil a okamžitě se otočil, aby ukončil rozhovor.
Některá média v Itálii začala okamžitě šířit spekulace o tom, že měl Musetti aféru s Berrettiniho bývalou přítelkyní Vanessou Belliniovou, která se s ním nedávno rozešla.
A dokonce prý mělo jít o dvojnásobnou nevěru, jak ze strany svůdné italské tanečnice, tak ze strany čtyřiadvacetiletého levorukého tenisty, který je už čtyři roky s Veronicou Confalonieriovou, s níž má také dvě děti.
Belliniová tyto spekulace rázně odsoudila na sociálních sítích. „Snáším všechny ty kecy, které říkáte a píšete, ale slyšet, že jsem měla Mattea podvést? To už je moc. Radši si vypláchněte ústa, než z nich něco vypustíte,“ uvedla.
Musetti se ke spekulacím nevyjádřil, ale rozproudila je i nominace italského kapitána na blížící se finále Davis Cupu.
O čtvrtou trofej v řadě si zahrají Flavio Cobolli, Luciano Darderi, deblisté Simone Bolelli a Andrea Vavassori a právě Musetti. Berrettini už se do finálové sestavy nedostal.
Ať už je za zvláštní komunikací mezi italskými krajany cokoli, podle některých expertů jde o normální jev, který se v drsně konkurenčním sportu objevuje pravidelně.
„Není to poprvé, co mají mezi sebou nějací parťáci problémy. Vzpomínám si třeba na finále Davisova poháru v roce 1981 mezi USA a Argentinou,“ vybavil si Brad Gilbert, známý tenisový trenér, v rozhovoru pro Tennis Channel..
„Když José Luis Clerc a Guillermo Vilas hráli proti Johnu McEnroeovi a Peteru Flemingovi, jeden z nich si při změně stran sedl na lavičku, zatímco druhý odešel na opačnou stranu kurtu. Ti dva spolu ani nepromluvili,“ líčil.
„Podobných kontroverzních událostí bývalo v tenisu víc. Například mezi českými hráči to kdysi jiskřilo, takže dnes mě nic nepřekvapí,“ dodal Gilbert, aniž by upřesnil, koho z hráčů v historii myslel.
Berrettiniho kauza zatím nijak nerozházela a tento týden dál kráčí turnajem ve Vídni, kde si v pátek zahraje čtvrtfinále s Australanem Alexem de Minaurem.
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