Praha uvidí české finále. Nosková předvedla koncert, pohádková jízda skončila

O titul na tenisovém Livesport Prague Open se utkají české hráčky Linda Nosková a Marie Bouzková. Nasazená jednička Nosková porazila na tvrdém povrchu ve Stromovce turnajovou čtyřku Wang Sin-jü z Číny 6:4, 6:1. Pátá nasazená Bouzková zdolala v semifinále krajanku Terezu Valentovou 6:4, 7:5. Sobotní finále začne nejdříve ve 14:00.

Nosková s Bouzkovou budou usilovat o druhý titul na okruhu WTA. Dvacetiletá Nosková si zahraje v Praze druhé finále, předloni nestačila na Japonku Nao Hibinovou.

V rozhodujícím utkání o titul na okruhu WTA je počtvrté. Finále hrála také předloni v Adelaide a vloni v Monterrey. Z turnaje v Mexiku má zatím jediný titul.

O sedm let starší Bouzková živí ve Stromovce naději na zopakování tři roky starého triumfu. Ve finále turnaje WTA je poosmé a poprvé od loňského srpna. Uspěla zatím jen jednou právě v Praze v roce 2022.

Finalistky čeká čtvrtý vzájemný duel. Lepší bilanci 2:1 má zatím Bouzková, která porazila Noskovou v Praze i před třemi lety v semifinále 7:6, 6:3. Poslední vzájemný duel vloni v 1. kole Australian Open ale vyhrála Nosková 6:1, 7:5.

Nosková zdolala Wang Sin-jü, která předtím zvládla dnešní dohrávku čtvrtfinále se Sárou Bejlek (6:4, 6:1), za hodinu a devět minut. Číňanka, která nastoupila s obvázaným pravým lýtkem a vzala si v úvodu prvního setu čas na ošetření, přišla čtyřikrát o servis. Sama si nevypracovala ani jeden brejkbol.

První set získala svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě dotáhla náskok 4:0 a proměnila první mečbol.

Sedmadvacetiletá Bouzková zdolala v prvním vzájemném utkání o devět let mladší Valentovou za necelé dvě hodiny.

"Jsem moc ráda, že se mi to dneska povedlo. Byl to těžký zápas, nahoru dolů, což se dalo trochu očekávat. Těší mě, že jsem zvládla koncovku druhého setu. Těžko říct, jestli šlo o nejlepší výkon v sezoně. Každý zápas je úplně jiný. Ale moc si cením toho, že jsem se letos dostala poprvé do finále," řekla novinářům Bouzková.

Dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros Valentová, která ovládla před turnajem v Praze challenger v Portu, prohrála po osmi zápasech. I tak zaznamenala dosud nejlepší výsledek na akci elitního okruhu WTA.

První set tenistek domácího klubu TK Sparta Praha zvládla lépe Bouzková. Přestože dvakrát nevyužila výhodu brejku, v deváté hře prolomila servis Valentové ještě jednou a sadu dopodávala čistou hrou.

Ve druhém setu získala Bouzková brejk na 1:0, Valentová ale srovnala a po dalším prolomeném servisu soupeřky v osmém gamu utekla do vedení 5:3. Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková ji ale k setbolu nepustila. Naopak čtyřmi hrami za sebou vývoj otočila a získala i celý zápas.

Češky budou mít zastoupení i ve finále čtyřhry. Do utkání o titul dnes postoupily Havlíčková a Laura Samson, které porazily britsko-francouzský pár Alycia Barnettová, Elixande Lechemiaová 6:4, 6:2. V sobotním finále narazí na ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Bouzková (5-ČR) - Valentová (ČR) 6:4, 7:5, Nosková (1-ČR) - Wang Sin-jü (4-Čína) 6:4, 6:1.