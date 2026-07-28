Praha stvořila novou hvězdu. Mladý tenisový unikát obdivuje i hvězdný Sinner

Je urostlá, má hvězdnou trenérku a v ruce zbraň, která se ve světě už jen tak nevidí. Osmnáctiletá Rakušanka Lilli Taggerová v neděli ovládla tenisový turnaj WTA na Štvanici a v kuloárech už se mluví o tom, že Praha viděla zrod nové velké šampionky.
Pro spoustu českých fanoušků mohla působit jako zjevení. Když 185 centimetrů vysoká tenistka postupně likvidovala české favoritky jako Sáru Bejlek či Barboru Krejčíkovou, získávala na Štvanici čím dál větší pozornost.
Nakonec to mladá Rakušanka dotáhla až k trofeji a ziskem 250 bodů do žebříčku prolomila hranici první padesátky.
Pražské publikum ale nezaujala jen skvělými výkony proti domácím hráčkám, vyčnívá i herním stylem, kdy používá dnes už hodně výjimečný jednoručný bekhend, který se naučila už ve 12 letech.
„Vlastně nevím, jak jsem se k tomu dospěla. Jednoručný bekhend pro mě ale vždycky působil přirozeněji. Možná jsem byla trochu bláznivé dítě. Teď jsem ale ráda, že jsem se tak rozhodla, protože si myslím, že to byla správná volba,“ přiznala v Praze novinářům.
Tenisově je v nejlepších rukách, stará se o ni totiž někdejší velká tenisová šampionka, někdejší čtvrtá hráčka světa Italka Francesca Schiavoneová.
Před lety rakouská dívka přijela do její akademie, zaujala ji a teď už spolu táhnou třetí sezonu.
„Moc dobře vím, že to takhle nepůjde pořád, nejde pořád vyhrávat, ale vítězství v Praze považuju za důkaz, že jsme na dobré cestě,“ myslí si Taggerová.
To ale není jediné spojení s Itálií, které má. Zastupuje ji totiž stejná agentura jako mužskou světovou jedničku Jannika Sinnera a když to jde, střihnou si občas i společný trénink. Však si mají o čem povídat, oba odmalička vedle tenisu i velmi dobře lyžují.
„Lilli je velký talent. Úplně z ní sálá vášeň pro tenis. Tak by to mělo vypadat. Má skvělý tým, roste z ní skvělá hráčka, která se hodně slyší od toho, co jsme na okruhu zvyklí. Jsem její velký fanoušek,“ prohlásil o ní Sinner.
Taggerová má zatím skromné cíle. Chce si s rodinou užít první velký titul kariéry. Je ráda, že to bylo právě v Praze, protože za ní mohla rodina na finále snadno přicestovat.
„A pražský turnaj byl skvělý. Hrálo se tady úžasně. Fanoušci i všichni ostatní lidé kolem turnaje vytvořili skvělou atmosféru. Praha je navíc moc krásné město,“ pochválila organizátory Rakušanka.
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