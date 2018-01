Praha má smůlu, Turnaj mistryň míří do "čínského Silicon Valley". Lukrativní invaze pokračuje

před 4 hodinami

Setkání ženské tenisové elity se letos naposledy uskuteční v Singapuru. Dalších deset let se bude Turnaj mistryň konat v čínském Šen-čenu.

Praha - Organizace WTA ve čtvrtek s pýchou oznámila lukrativní a překvapivě dlouhodobý kontrakt s čínským Šen-čenem. Od roku 2019 až do roku 2029 se bude tradiční klání pro nejlepších osm tenistek sezony konat právě tam.

Ostatních pět kandidátů ostrouhalo. Na turnaj oficiálně pojmenovaný WTA Finals si dělala zálusk Praha, jež vloni zaujala povedeným pořadatelstvím prvního ročníku Laver Cupu. Ve hře byly také anglický Manchester, ruský Petrohrad a znovu Singapur, kde se nejlepší hráčky setkávaly od roku 2014.

Žádný z ostatních zájemců ale nemohl ani náznakem konkurovat nabídce z Číny.

Celkové prize money se v roce 2019 vyšplhá na těžko uvěřitelných 14 milionů amerických dolarů, čímž se dosavadní částka zdvojnásobí. Zároveň půjde o mnohem větší dotaci, než má mužský ekvivalent soutěže, Turnaj mistrů konaný v Londýně. Tam je momentálně prize money ve výši 8 milionů dolarů.

Podle WTA se pořadatelé navíc zavázali, že vybudují v dolním centru Šen-čenu nový areál za 450 milionů dolarů. Součástí bude hala s kapacitou 12 tisíc diváků.

"Když sečtete všechny tyhle faktory, dostáváme od Šen-čenu závazek ve výše jednoho bilionu dolarů," řekl šéf exekutivy WTA Steve Simon.

Rozhodnutí potvrzuje, že se z Číny postupně stává klíčový trh. Tenisová invaze do nejlidnatější země světa v posledních letech dramaticky sílí. Zároveň je ale jasné, že přesun TM do Šen-čenu je motivován výhradně finanční stránkou věci.

"Je to pro nás obrovská příležitost. Umožní nám to udělat na tour řadu věcí, plánovat dopředu. Takovou příležitost jsme dosud neměli," prohlásil Simon. Je to pochopitelné, protože už existující pětiletý kontrakt se Singapurem poskytoval organizaci WTA 35 až 40 procent jejího obratu.

Výkonný ředitel označil Šen-čen ležící v jižní Číně, v deltě Perlové řeky u hranic s Hongkongem za "nové Silicon Valley Asie". Simon uvedl: "Je to rychle se rozvíjející region a my jsme nadšení, že jsme součástí tohoto růstu."

Ve městě Šen-čen žilo ještě v roce 1980 méně než 100 tisíc obyvatel. Dnes jich je víc než 10 milionů.