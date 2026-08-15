Povedená premiéra v Cincinnati. A teď se Valentová těší na světovou devítku

Devatenáctiletá česká tenistka Tereza Valentová v Cincinnati porazila 6:2, 7:6 Američanku Mary Stoianaovou a je sedmou Češkou ve druhém kole.
Při své premiéře na tomto turnaji WTA 1000 narazí v dalším utkání na světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.
Valentové, 64. hráčce světového žebříčku, vyšel proti Stoianaové začátek a vedení 3:0 bez větších problémů proměnila v zisk první sady.
Ve druhém setu česká tenistka vedla už 4:1 a 5:4, zápas však nedopodávala. Výhru si nicméně vzít nenechala, v tie-breaku dominovala 7:4.
Ve druhém kole Valentová doplnila nasazenou čtveřici Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, v pátek úvodní duel zvládly také Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Van de Zandschulp (Niz.) - Ševčenko (Rus.) 6:4, 6:4, Sonego (It.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:3, 6:3, Borges (Portug.) - Kokkinakis (Austr.) 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), Walton (Austr.) - Mejia (Kol.) 7:6 (7:5), 6:0, Zheng (USA) - Marozsán (Maď.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), Trungelliti (Arg.) - Medjedovč (Srb.) 7:5, 7:6 (7:2), Mérida (Šp.) - Čilič (Chorv.) 3:6, 6:1, 6:1, Faria (Portug.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:2, Kovacevic (USA) - Chačanov (Rus.) 5:7, 6:3, 7:6 (7:2).
Ženy (dotace 7,433.076 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Valentová (ČR) - Stoianaová (USA) 6:2, 7:6 (7:4), Wang Sin-jü (Čína) - Vandewinkelová (Belg.) 6:4, 6:3, Samsonovová (Rus.) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (7:5), 5:7, 7:5, Stephensová (USA) - Krausová (Rak.) 7:5, 6:3, Keninová (USA) - Lysová (Něm.) 1:6, 6:3, 6:3.
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