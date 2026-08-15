Přeskočit na obsah
Benative
15. 8. Hana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Povedená premiéra v Cincinnati. A teď se Valentová těší na světovou devítku

ČTK

Devatenáctiletá česká tenistka Tereza Valentová v Cincinnati porazila 6:2, 7:6 Američanku Mary Stoianaovou a je sedmou Češkou ve druhém kole.

Tereza Valentová
Tereza ValentováFoto: Reuters
Reklama

Při své premiéře na tomto turnaji WTA 1000 narazí v dalším utkání na světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.

Valentové, 64. hráčce světového žebříčku, vyšel proti Stoianaové začátek a vedení 3:0 bez větších problémů proměnila v zisk první sady.

Ve druhém setu česká tenistka vedla už 4:1 a 5:4, zápas však nedopodávala. Výhru si nicméně vzít nenechala, v tie-breaku dominovala 7:4.

Ve druhém kole Valentová doplnila nasazenou čtveřici Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, v pátek úvodní duel zvládly také Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.

Reklama
Reklama

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Van de Zandschulp (Niz.) - Ševčenko (Rus.) 6:4, 6:4, Sonego (It.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:3, 6:3, Borges (Portug.) - Kokkinakis (Austr.) 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), Walton (Austr.) - Mejia (Kol.) 7:6 (7:5), 6:0, Zheng (USA) - Marozsán (Maď.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), Trungelliti (Arg.) - Medjedovč (Srb.) 7:5, 7:6 (7:2), Mérida (Šp.) - Čilič (Chorv.) 3:6, 6:1, 6:1, Faria (Portug.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:2, Kovacevic (USA) - Chačanov (Rus.) 5:7, 6:3, 7:6 (7:2).

Ženy (dotace 7,433.076 dolarů):

Reklama
Reklama

Dvouhra - 1. kolo: Valentová (ČR) - Stoianaová (USA) 6:2, 7:6 (7:4), Wang Sin-jü (Čína) - Vandewinkelová (Belg.) 6:4, 6:3, Samsonovová (Rus.) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (7:5), 5:7, 7:5, Stephensová (USA) - Krausová (Rak.) 7:5, 6:3, Keninová (USA) - Lysová (Něm.) 1:6, 6:3, 6:3.

České hvězdy a americký beton na CANAL+ Sport

Washington, Toronto, Cincinnati, Monterrey… Čtyři skvělé zastávky WTA Tour na letní zámořské sérii. Jak se na betonových kurtech bude dařit českým hrdinkám z Wimbledonu a dalším krajankám? Sledujte jejich počínání na CANAL+ Sport 2 a 3.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
horko vedro počasí rekord teplo léto prázdniny koupání
horko vedro počasí rekord teplo léto prázdniny koupání
horko vedro počasí rekord teplo léto prázdniny koupání

Vlna veder přináší i vlnu dezinformací. Šíří se také v Česku

Evropa letos zažívá rekordní vlny extrémních veder. S vysokými teplotami se ale vracejí i známé dezinformace o klimatu. Zpochybňují souvislost mezi vedry a změnou klimatu, zlehčují zdravotní rizika nebo útočí na klimatická opatření. Objevují se na sociálních sítích, v médiích i ve vyjádřeních některých politiků.

Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia

ŽIVĚ Ruské drony zaútočily na Sumskou oblast, zabily matku a jejího syna

Dva lidé v pátek ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské správy je obětí 29letá žena a její devítiletý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí, úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných.

Reklama
Greece Wildfires
Greece Wildfires
Greece Wildfires

V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šíří na ostrově Dugi otok

Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přisouvat trajektem posily, podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy, informovala stanice HRT. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přicházejí poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady evakuovat přes 2000 lidí včetně asi 300 českých turistů.

Reklama
Reklama
Reklama