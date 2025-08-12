Potíže v Cincinnati: Na kurtu zkolaboval Rinderknech, Sinnera trápil proud či alarm

"Dneska to bylo hodně těžké. Výborně podával, hlavně ve druhém setu. Když v takovýchhle situacích nebudete hrát dobře, můžete prohrát," řekl Sinner, jenž v předchozím utkání s Kolumbijcem Danielem Galánem ztratil jen dva gamy. Zápas s Diallem začal kvůli výpadku elektrického proudu o 75 minut později, ve druhém setu ho zase narušil požární alarm.
Ženská jednička Aryna Sabalenková z Běloruska se přetahovala přes tři hodiny s Britkou Emmou Raducanuovou, kterou udolala 7:6, 4:6, 7:6. Obhájkyně titulu vyhrála i třetí vzájemný zápas. "Jsem ráda, že jsem to zvládla. Doufám, že zítra budu mít volno," uvedla trojnásobná grandslamová vítězka po výhře nad šampionkou US Open z roku 2021. Na míče s Raducanuovou prohrála 123:125. V osmifinále Sabalenkovou čeká Španělka Jessica Bouzasová.
Kanaďan Félix Auger-Aliassime postoupil po skreči Francouze Arthura Rinderknecha, který ve vedru během utkání na kurtu zkolaboval.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Sinner (1-It.) - Diallo (30-Kan.) 6:2, 7:6 (8:6), Fritz (4-USA) - Sonego (31-It.) 7:6 (7:4), 7:5, Mannarino (Fr.) - Paul (13-USA) 5:7, 6:3, 6:4, Bonzi (Fr.) - Tsitsipas (25-Řec.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, Atmane (Fr.) - Fonseca (Braz.) 6:3, 6:4.
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Kalinská (28-Rus.) - Anisimovová (5-USA) 7:5, 6:4, Keysová (6-USA) - Itoová (Jap.) 6:4, 6:0, Rybakinová (9-Kaz.) - Mertensová (19-Belg.) 4:6, 6:3, 7:5. Čtyřhra - 1. kolo: McNallyová, Nosková (USA/ČR) - Eikeriová, Hozumiová (Nor./Jap.) 7:5, 6:3.