Post světové jedničky? Nejsem tak blízko, jak si všichni myslí, říká před antukovou sezonou Plíšková

Dva velké americké turnaje a dvě semifinále. Česká tenistka Karolína pokračuje ve stabilních výkonech, které zesilují prohlášení o tom, že se brzy stane novou světovou jedničkou. Rodačka z Loun o tom zatím nechce ani slyšet, protože má před sebou neoblíbené antukové turnaje.

Praha - Má nejstabilnější formu na okruhu, ale k velkým titulům jí vždy krůček chyběl. Karolína Plíšková odjíždí z amerických zastávek v Indian Wells a Miami se dvěma semifinálovými účastmi a s další porcí bodů, která ji přiblížila trůnu tenisové jedničky. O tom ale rodačka z Loun před svou neoblíbenou antukovou částí sezony nechce ani slyšet.

Čerstvě pětadvacetiletá hráčka prožila opravdu famózní první čtvrtletí. Vyhrála 23 zápasů, nezvládla jen čtyři. Naposledy podlehla v boji o finále floridského podniku Dánce Caroline Wozniacké. I tak má ale po momentálně zraněné Sereně Williamsové nejlepší bodový účet letošního roku. Není divu, že v ní mnozí vidí budoucí světovou jedničku.

"Na to vůbec nemyslím. Teď se mi na to ptá každý, dokonce i česká média píší o tom, že jsem blízko, ale podle mého nejsem," řekla novinářům v Miami Plíšková.

Pravdou je, že na Němku Angelique Kerberovou ztrácí fedcupová reprezentantka ještě 1320 bodů, na druhu Williamsovou necelou tisícovku. I proto Plíšková na žebříček zatím příliš nekouká. "Pokud jsou přede mnou ještě dvě soupeřky a obě jsou přede mnou o tisíc bodů a víc, nepřipadá mi, že bych byla blízko," dodala Češka.

Ve svých vyjádřeních se nejspíš drží zpátky i proto, že má nyní před sebou antukovou část sezony, která je tradičně její nejslabší pasáží roku. Na pomalé červené drti její skvělý servis není tak účinný a soupeřky víc míčů vrátí. Však také loni za duben a květen uhrála všehovšudy 286 bodů. Na French Open končila už v prvním kole.

"Po třech měsících sezony sice můžu říct, že hraju dobrý tenis, uhrála jsem spoustu bodů, ale rozhodně si nemyslím, že tři dobré měsíce stačí na to být jedničkou," trvá si na svém Plíšková.

Její případný posun vzhůru závisí nejen na výkonech jí samotných, ale i soupeřek. Jak je na tom Serena Williamsová, kterou trápila bolavá kolena, je zatím tajemstvím, aktuální jednička Kerberová se v Americe výsledkově trochu probrala.

A právě včas, loni v dubnu totiž uhrála na prvních antukových turnajích semifinále v Charlestonu a doma ve Stuttgartu dokonce vyhrála. Dál už je na tom podobně jako Plíšková, až do června neobhajuje téměř žádné body.

"K jedničce potřebuju úspěch na grandslamu"

"Skvělými výsledky na začátku sezony jsem na ni se Serenou trochu zatlačila. Ale k tomu, abych je přeskočila, pořád potřebuju vyhrát grandslam, nebo v Paříži a Wimbledonu uhrát nějaký opravdu dobrý výsledek," myslí si česká tenistka.

I když ji teď čeká antukový strašák, mohlo by být letos přeci jen něco jinak. Za poslední půlrok od finále US Open nabrala sebevědomí, které v kariéře ještě nepoznala. "A to je v tenise to nejdůležitější. Ani nemusíte hrát to nejlepší, co umíte, ale když se na kurtu cítíte dobře, umožní vám to vyhrát i opravdu těžké zápasy," přiznává.

Nyní má česká jednička minimálně dvoutýdenní oddych. Po Velikonocích je na programu semifinále Fed Cupu, který odehraje výběr Petra Pály na zelené antuce na americké Floridě.

Pak by čekal Plíškovou bleskový přesun do Stuttgartu, kde by se pokusila navázat na loňské čtvrtfinále. Jednoduché to určitě nebude, přihlášeno je dalších sedm hráček první desítky a s divokou kartou v zádech se navíc vrátí na okruh dopingová hříšnice Maria Šarapovová.

