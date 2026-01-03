"Poslední šance pro Plíškovou." Návrat české šampionky v Brisbane vzbudil pozornost

Posbírala 17 titulů, byla světovou jedničkou, tím se nemůže pochlubit žádná z aktivně hrajících českých tenistek. A tak není divu, že návrat uzdravené Karolíny Plíškové na kurty hned zkraje roku budí pozornost.
Na sociálních sítích se to už hemží jejími fotkami z modrého kurtu v Brisbane. Třiatřicetiletá rodačka z Loun si střihla i rozcvičku s atletkou a přítelkyní Jiřího Lehečky Luci Neumannovou.
Všechno směřuje k ostrému startu sezony, a tak zbystřila i světová média.
„Bývalá světová jednička zvažovala konec kariéry, teď se vrací zpoza první tisícovky žebříčku. Bude to úspěšný comeback,“ napsal o Plíškové španělský tenisový server Punto de Break.
Sama česká tenistka si velké cíle nedává. Po roční pauze kvůli zraněnému kotníku se vrátila už na podzim na podniky z kategorie WTA 125, ale po jedné výhře a dvou porážkách usoudila, že to bylo ještě příliš brzy.
Teď se cítí lépe připravená. „Myslím si, že jsem se dostala na podobnou úroveň, jako jsem byla. Uvidíme v zápase, jak dlouho to vydrží. Tréninky měly okolo dvou hodin, takže uvidím, až překročím dvě hodiny, jak to bude vypadat. Ale myslím, že by to mohlo být v pohodě,“ zvažuje Plíšková.
Plán je jasný, absolvovat turnaj v Brisbane, zkusit odehrát co nejvíce zápasů a připravit se na první grandslam sezony. V únoru si pak řekne, zda má smysl pokračovat dál.
„Pro Plíškovou je to poslední šance, na rok 2025 se teď bude snažit zapomenout,“ napsal Tennis World Italia.
Nečeká ji ale nic snadného. Body jí totiž opravdu stačí až na 1056. místo, pro start na turnajích tedy využije chráněný žebříček, ale jinak bude figurovat mezi nenasazenými.
„Zatím bude stačit, když to odehraju bez bolesti a ty zápasy všechny dohraju," dodala Plíšková.
Podnik v Brisbane startuje v pondělí, úvodní grandslam sezony je na programu od 18. ledna.
