"Byl to skvělý týden." Berdych prohrál finále, ale návrat na kurty mu udělal radost

před 34 minutami

Tenista Tomáš Berdych na svém prvním turnaji po zranění zad a půlroční pauze prohrál až ve finále. V duelu o titul v Dauhá podlehl Španělovi Robertu Bautistovi 4:6, 6:3 a 3:6 po téměř dvouhodinovém boji.

Berdych dostal do soutěže v Dauhá divokou kartu a hrál první turnaj od loňského června. Někdejší čtvrtý hráč světa léčil záda a v žebříčku klesl až na 71. místo, ze kterého by se měl v novém vydání posunout na 57. příčku.

"Byl to skvělý týden, mám z něj radost. Těch šest měsíců bylo dlouhých, ale uteklo to a jsem rád, že jsem začal sezonu finále," řekl Berdych na kurtu.

Ve finále katarského turnaje dopadl třiatřicetiletý Berdych stejně jako v roce 2015, kdy nestačil na jiného Španěla Davida Ferrera. Naposledy slavil Berdych titul předloni v říjnu v čínském Šen-čenu, kde do své sbírky přidal třináctou trofej.

Každý set rozhodl jediný brejk. V prvním setu ztratil podání Berdych, a to v sedmé hře, kterou začal neúspěšnými voleji na síti. V závěru sady odvrátil při svém servisu tři brejkboly, ale o hru později při čtvrtém setbolu poslal míč za základní čáru.

Ve druhém setu se prosadil český hráč díky tradiční zbrani, kterou je jeho drtivý forhend, a rovněž častějším výpadům k síti. Právě po jednom z úspěšných volejů proměnil brejkbol na 3:1, pak si podržel servis a set ukončil forhendem.

V rozhodující sadě si ale český tenista ve čtvrté hře vybral slabší chvilku. Udělal dvě dvojchyby a po bekhendu do sítě prohrával 1:3. Zbraně nesložil, odvrátil tři brejkboly na 1:5 a měl dvě šance dostat se zpět do hry, ale proti byla mimo jiné i páska, která vychýlila vítězný úder do autu. Berdych se pak jen s úsměvem otočil na manželku Ester.

"Bylo to mé druhé finále tady a zdejší trofej je nádherná," řekl Berdych a se zalíbením se zadíval na pohár pro vítěze se zlatým sokolem. "Kdo ví, kolik sezon ve své kariéře přidám, třeba přijedu za rok."

V závěrečné hře už nedokázal Bautistu v cestě za triumfem zastavit. Berdych, který si zhoršil finálovou bilanci na 13:19, se tak nestal druhým českým vítězem v Dauhá. Tím jediným zůstal bývalý druhý hráč světa Petr Korda z let 1996 a 1998.

Duel obrů pro Jihoafričana Andersona

Jihoafrický tenista Kevin Anderson po loňské finálové porážce vyhrál na druhý pokus turnaj v Puné a v úvodu nové sezony získal šestý titul v kariéře. Nejvýše nasazený hráč dnes porazil 7:6, 6:7, 7:6 Chorvata Iva Karloviče v "nejvyšším" finále takzvané open éry (od roku 1968). Anderson měří 203 cm, Karlovič je s 211 cm nejvyšším hráčem na okruhu.

Zápas podle očekávání přinesl přehlídku tvrdých servisů a minimum brejkbolů. Šestý hráč světa Anderson dokonce nečelil ani jednomu, Karlovič osmi, ale všechny odvrátil. Na esa vyhrál devětatřicetiletý Chorvat 36:21, ale po téměř třech hodinách se z vítězství radoval jeho o sedm let mladší soupeř.

V tie-breaku rozhodujícího setu měl přitom dlouho navrch Karlovič, jenž se dostal do vedení 5:2. Následujících pět míčů ale získal Anderson a po loňské finálové porážce s Francouzem Gillesem Simonem mohl v Indii slavit titul.

Karlovič, jenž poslední únorový den oslaví čtyřicetiny, navzdory dnešní porážce prožil nejlepší týden na okruhu za poslední dobu. Díky semifinálovému vítězství se stal nejstarším finalistou na ATP Tour od roku 1977, kdy legendární Ken Rosewall ve 43 letech vyhrál turnaj v Hongkongu. Ve světovém žebříčku se záhřebský rodák posune ze 100. místa do sedmé desítky.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,313.215 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bautista (7-Šp.) - Berdych (ČR) 6:4, 3:6, 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Puné (tvrdý povrch, dotace 589.680 dolarů):

Dvouhra - finále:

Anderson (1-JAR) - Karlovič (Chorv.) 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Čtyřhra - finále:

Bopanna, Šaran (1-Indie) - Bambridge, O'Mara (Brit.) 6:3, 6:4.