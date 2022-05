Porážky mě nerozhodí, pořád se cítím mladá, dušuje se Plíšková. Role tety jí vyhovuje

Z obav, že by v dnešním kontextu působil nevhodně, pařížské nakladatelství Autrement změnilo název slavného románu Josepha Conrada z roku 1897. Knihu do češtiny přeloženou jako Černoch z lodě Narcissus dosud Francouzi znali pod názvem Le Nègre du Narcisse. Nově se jmenuje Les Enfants de la mer, tedy Děti moře. Pod tímto názvem, anglicky The Children of the Sea, byla ještě v 19. století prvně publikována v USA.

O novém názvu informoval deník Le Figaro, podle nějž zároveň nakladatelství v textu zmírnilo všechny zmínky o lidech černé pleti. Ti byli v původní verzi označeni slovem s hanlivým podtextem "nègre", nové vydání používá jemnější označení "noir".

Deník Le Figaro změnu kritizuje a připisuje ji takzvané woke culture. Upozorňuje, že podobně francouzské nakladatelství již před časem publikovalo detektivku Deset malých černoušků od Agathy Christie pod názvem Bylo jich deset. Také český Kalibr tuto knihu letos uvedl na trh pod názvem A pak nezbyl žádný.