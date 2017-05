Poraněná ruka mě občas ještě zlobí. Ale teď bude všechno jako dřív, těší se Kvitová

před 1 hodinou

Tenistka Petra Kvitová splnila v Paříži svoji misi. Úspěšně se vrátila na turnaje ani ne půl roku po vážném zranění levé ruky. Na antukovém French Open vypadla ve druhém kole a těší se na trávu.

Paříž - Po prohře s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vyzdvihla Petra Kvitová dvě nejdůležitější věci, které se z jejího pohledu na Roland Garros odehrály. "První je, že ruka vydržela i po zápase," řekla. "Druhou je, že jsem si odbyla to, co jsem měla. Úkol byl splněn, budu se soustředit už jen na tenis, na přípravu, všechno bude zase tak, jak bylo předtím. Na to se těším nejvíc."

V areálu Rolanda Garrose se vrátila na okruh po prosincovém přepadení, při kterém jí pachatel pořezal všechny prsty levé ruky a přeřízl dva nervy. Po čtyřhodinové operaci se dokázala připravit dříve, než se čekalo, a v neděli i vyhrála první kolo.

"To bude nejsilnější vzpomínka na návrat. Výhra na 'Chatrieru' byla velmi emotivní," vzpomínala duel s Julii Boserupovou z USA 6:3, 6:2 na centrálním dvorci.

Zopakovala, jak je ráda, že zase hreje tenis. "Chyběl mi. Být na kurtu a přemýšlet, co soupeřce vyhovuje a co ne, vymýšlet taktiku. Tenis miluju od dětství a chyběly mi i tváře z šatny a lidi okolo. A pocit, když vyhrajete, je úchvatný," vyznala se.

Ve druhém utkání nestačila na Mattekovou-Sandsovou a prohrála ve zkrácených hrách po dvou hodinách a šesti minutách. "Ruka nebyla podle mě tak dobrá jako v prvním zápase, ale takové dny asi budou a budu se na to muset připravit," řekla.

Nedokázala přesně popsat, v čem tentokrát operovaná ruka nebyla ideální. "Někdy se vzbudím a je to dobré a jindy tam není něco v pořádku. Jestli jsou to jizvy, nebo je ruka trošku oslabenější… On je ještě pořád čas, kdy se má všechno hojit. Pár měsíců to zabere a pak se uvidí, jak bude ruka reagovat," uvedla Kvitová.

Na konci zápasu s Mattekovou-Sandsovou udělala Kvitová dvojchybu a hodila raketou, ač to většinou nedělá. Mohlo to značit, jak moc se toužila k tenisu vrátit. "Nejsem si jistá," culila se Kvitová a doplnila: "Myslím, že táta neměl radost. Že jsem hodila raketou, ukazuje, že jsem na sebe naštvaná. Bojovala jsem."

"Bylo vidět už před zápasem, že šla určitě vyhrát a bojovala do posledního míče. Emoce, když to z ní spadlo, protože to bylo kousek, dva tři balonky a mohlo to být jiné, tak to z ní vylítlo a hodila raketou," komentoval kouč Jiří Vaněk.

Kvitová přiznala, že chtěla hodit raketou během utkání několikrát. Promarnila totiž 10 ze 14 brejkbolů a v obou tie-breacích nadějné vedení. "Ale dlouho jsem si říkala, že ještě ne. Pak už jsem to neudržela. Přišlo mi to zrovna přirozené. Byla jsem zakouslá, boj tam byl. Je mi líto, že jsem nemohla hrát ještě třetí set," řekla.

Z Paříži odletí ve čtvrtek domů. Zamíří i do Vysokého nad Jizerou na kontrolu za lékařem Radkem Kebrlem, který ruku operoval. "Určitě se na to musí podívat, doufám, že tam nenajde nic špatného," řekla sedmadvacetiletá hráčka.

Pak už bude vyhlížet oblíbenou trávu. Ještě ale nevěděla, kolik turnajů před Wimbledonem odehraje. Musí brát v potaz dvě zásadní hlediska. "Nemám nic nahraného, takže bych měla absolvovat co nejvíc turnajů, ale ruku nesmím přetížit. O tom se často bavíme, aby se to nezkomplikovalo, nedostal se tam zánět nebo něco. Musíme najít balanc, jak to udělat," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

Právě ve Wimbledonu už by za měsíc chtěla hrát ještě lépe než v Paříži. Na All England Club má ty nejkrásnější vzpomínky. "Moje hra trávě sedí. Zase si pronajmeme dům, bude to podobné jako v minulosti. Jsem ráda, že Wimby nevynechám. Jsem ráda, že mi tohle nikdo nevzal. Asi si to užiju víc než v předchozích letech."