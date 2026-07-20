Poprvé po změně občanství a hned na Štvanici. To jsem nečekala, přiznala ruská rodačka

Když se na štvanických kurtech hrál naposledy velký ženský tenisový turnaj, byl Alise Okťabrevě teprve rok. A teď tu právě ona v 17 letech na centrálním dvorci otevřela program letošního podniku WTA. Ruská rodačka navíc vůbec poprvé hrála pod českou vlajkou.
V posledních týdnech prožívá silné okamžiky kariéry. V červnu zvedla v Paříži nad hlavu trofej pro juniorskou vítězku grandslamu, poté získala české občanství a v pondělí díky divoké kartě odehrála premiérový zápas na okruhu WTA.
Nadšená ale stejně nebyla. Se zkušenou Francouzkou Oceane Dodinovou prohrála hladce dvakrát 3:6.
„Přišla sestra, asi dvacet mých kamarádů. Myslím, že jsem ten zápas prožívala až moc. Byl to jeden z faktorů, který mě omezil a svázal mi ruce,“ smutnila.
S novináři mluví naprosto plynulou češtinou. Však se sem přistěhovala s rodiči z Ruska už ve dvou letech, a tak se cítí být v první řadě Češkou. A vnímá historii štvanického areálu.
„Zahrát si na takovém kurtu a v takové atmosféře je určitě velká zkušenost. Doufám, že je to teprve začátek,“ přála si.
„Možná se to nezdá, ale přechod z menších kurtů na ty větší je opravdu rozdíl. Asi je potřeba trochu času, abych si na to zvykla,“ uvedla aktuálně 403. hráčka světa.
Aby toho nebylo málo, musela v utkání řešit i problémy s výbavou. „Při jedné výměně jsem cítila, že je bota nějak volnější. Podívala jsem se a zjistila jsem, že mi praskla tkanička, takže jsme ji museli vyměnit. Asi praskla při doběhu za jedním míčem. A to mi ještě neseděla omotávka u rakety,“ líčila Okťabreva nesnáze.
Po skvělé sezoně na antuce ji celkově tvrdý povrch u Negrelliho viaduktu zaskočil.
„Popravdě jsem čekala něco trochu jiného. Na centrálním kurtu jsem si zahrála poprvé až ráno před zápasem. Povrch byl trochu dutý a míče hodně klouzaly. Nebylo to úplně rychlé, ale čekala jsem něco jiného. Myslím, že podmínky seděly víc soupeřce,“ popsala jeden z důvodů porážky.
Coby juniorská grandslamová šampionka se začíná rozkoukávat ve světě dospělých. Tenisově zase takový rozdíl nevnímá.
„Je to hlavně o mentálním nastavení. V poslední době už hraju převážně dospělé turnaje a myslím, že jsem do nich vstoupila docela dobře. Samozřejmě mi ještě něco chybí k tomu, abych se posunula na úplný vrchol. Herně mají juniorky občas větší výkyvy, zatímco u žen už to tolik není. Jinak ale nějaký zásadní rozdíl nevnímám,“ řekla.
Na průlom do špičky dospělého žebříčku si tedy věří, jen ale ještě doobjede juniorské grandslamy. Teď se chystá na ten v New Yorku.
„Předtím bych chtěla odehrát ještě několik turnajů ITF na antuce. O víkendu bych měla odjet do Německa na juniorský turnaj,“ dodala.
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