„Poprvé mě kontaktovali v 16 letech.“ Francouzský tenista popsal tlak sázkařské mafie

Ani po roce nechápe, proč dostal tak vysoký trest. Francouzský tenista Quentin Folliot se musí 20 let obejít bez tenisu kvůli tomu, že údajně ovlivňoval zápasy, dokonce prý sám nabízel úplatky i mezi ostatními hráči. Nyní popsal, jak se sázkařskou mafií začal spolupracovat.
Zní to až neuvěřitelně. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ITIA ho obvinila ze 30 skutků, prokázala mu jich 27. Ovlivnit měl 10 zápasů, poté měl několikrát vynést interní informace hodnotné pro sázkaře a nakonec i lanařit další hráče, aby úmyslně prohráli.
Za to všechno sedmadvacetiletý Folliot vyfasoval hrozivý trest - 20 let zákazu činnosti v tenise. Nesmí hrát, trénovat, ani chodit na turnaje. Musí se na dvě dekády naprosto stáhnout z tohoto sportu.
„Každý den cítím úplnou prázdnotu. Nevím, co mám dělat. Celý život znám jen tenis, brzy jsem odešel ze školy a vše zasvětil jen tomuto sportu,“ líčil v rozhovoru pro francouzský deník Le Parisien.
Sám přiznává jen čtyři ovlivněné zápasy, zbytek obvinění je prý vykonstruovaný a trest přehnaný.
„Nikoho jsem nepodplácel, své chyby jsem udělal vždycky sám. Nejednal jsem jako zprostředkovatel a nikdy jsem za to nedostal ani cent,“ dušoval se Folliot.
Na žebříčku to dotáhl nejvýš na 488. místo rankingu, objížděl tedy menší turnaje z kategorie Futures.
„A právě proto jsem pro ně byl zajímavý, protože na této nejsou taková bezpečnostní opatření. A zároveň všichni vědí, že my hráči na této úrovni počítáme každé euro,“ vysvětlil.
Dlouho prý nabídkám mafie odolával, než kývl. „Poprvé mě kontaktovali, když mi bylo nějakých 16 nebo 17 let. Jakmile jednou řeknete ano, točíte se ve spirále, ze které je těžké vypadnout,“ popsal.
Za prohraný zápas prý dostal tři tisíce eur, což mu velmi usnadnilo život při plánování dalších cest na turnaje nebo financování hotelů.
„Bral jsem to tak, že to je normální, že to určitě dělají na této úrovni všichni a že to je logický krok k tomu, abych mohl dál hrát tenis,“ uvedl.
Sám prý doufal, že to bude jednorázová záležitost. Jenže muž, který za obchodem stál a jemuž v médiích říká „Bulhar“ kvůli jeho národnosti, byl neoblomný.
„Čelil jsem neustálým výhrůžkám. Říkal, že když to neudělám, pošle za mnou své hochy. Že ví, v kterém hotelu bydlím, dokonce mi posílal fotky, jak mě sleduje,“ prozradil Francouz.
ITIA mu kromě zákazu činnosti udělila i pokutu ve výši 70 tisíc dolarů a musí také vrátit peníze, které si ovlivněním zápasů vydělal, což agentura vyčíslila na zhruba 44 tisíc dolarů. Sám však tvrdí, že si podvodným jednáním nepřišel ani na polovinu.
Odvolal se také ke sportovní arbitráži a doufá, že jeho trest ještě dostane úpravu.
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