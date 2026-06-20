Poprask kolem českého zjevení. Lidé stáli a tleskali, údiv Sabalenkové obletěl svět

V uplynulém týdnu se naplno rozezněly alarmy upozorňující na novou tenisovou senzaci. Je z Česka. O nevšedním talentu Nikoly Bartůňkové už se ví poměrně dlouho, tentokrát se ale nad jejím umem pozastavil celý svět tenisu. V Berlíně došlo na scény, na které mladá česká hráčka nikdy nezapomene.
Už v roce 2020 ji Vladislav Šavrda, manažer štvanického klubu I. ČLTK Praha, popisoval pro Aktuálně.cz jako nevšední „anomálii“, která může v budoucnu zatřást světovým tenisem.
„Třeba jen co se týče pohybu, ten je skvělý. Má takový mužský běh, rychlé nohy. Potenciál tam je obrovský. Má opravdu specifickou techniku, není to podle příručky, soupeřkám se to špatně čte,“ popisoval a obdivoval kreativitu tehdy čtrnáctileté naděje.
O šest let později už nepředvídatelnou oslnivost Nikoly Bartůňkové zakoušejí nejlepší světové hráčky. A zůstávají v úžasu, podobně jako celá tenisová planeta.
K zoufalství na v tomto týdnu na berlínské trávě dohnala semifinalistku Roland Garros Dianu Šnajderovou, velezkušenou top hráčku Elise Mertensovou, kterou vyřídila krutým debaklem, a nakonec i světovou jedničku - běloruskou superstar Arynu Sabalenkovou.
S ní nakonec ve čtvtfinále prohrála 6:2, 6:7, 4:6, když nezúročila skvostným tenisem vybudované vedení 6:2, 4:0. Přesto se mluvilo především o českém zjevení.
„Bartůňková si získává pověst jedné z nejkreativnějších hráček na okruhu,“ napsala oficiální stránka asociace WTA a rozplývala se nad nečitelností Češky, která po svém berlínském tažení v živém žebříčku vystoupala premiérově do elitní padesátky.
„Její sebevědomí ve chvílích, kdy je pod tlakem, je na její věk nesmírně působivé,“ dodala WTA.
V pátek připravila Bartůňková publiku na stadionu Steffi Grafové královský tenisový zážitek. Když po atraktivní bitvě se Sabalenkovou opouštěla kurt, diváci vstali a vyprovodili ji bouřlivým potleskem.
Aplaudovala i světová jednička, která následně v rozhovorech sázela na adresu české soupeřky jednu lichotku za druhou.
„Není pochyb o tom, že je to budoucí špičková hráčka. Celý zápas ukázal, že má úroveň na to, aby mě vyřadila. A to už něco znamená,“ smála se Sabalenková, která zejména v první polovině zápasu rozhazovala rukama, nadávala a vrhala nechápavé pohledy do svého boxu.
V dalších ohlasech Běloruska ještě přitvrdila.
„Hrála fantasticky. Třískala do toho tak, že jsem nemohla nic dělat. Byl to level, kterému jsem nemohla uvěřit. Nevěděla jsem, co s tím. Pane bože, to je ale hráčka. Neuvěřitelná mladá dívka, pro mě budoucí superstar,“ vyprávěla udivená rodačka z Minsku.
Jak přiznala, od Bartůňkové špičkovou variabilitu čekala, šokovala ji ale agresivita a rychlost, s jakou Češka dokáže na trávě hrát. Světová jednička se ve hře od základní čáry dostávala pravidelně pod obrovský tlak. Obvykle to bývá naopak.
„Říkala jsem si, sakra, tak takový je to pocit hrát proti mně,“ vtipkovala Sabalenková.
Jméno české tenistky už zaznívá s varovným vykřičníkem směrem k blížícímu se Wimbledonu. „Tráva její hře neobyčejně sedí,“ hlásila WTA.