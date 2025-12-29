"Ponižující a trapné." Bitva pohlaví byla jen naleštěné nic, Sabalenková kritiku nechápe

Očekávaná tenisová "Bitva pohlaví" na bizarně vykrojeném kurtu v Dubaji skončila jasným vítězstvím 671. hráče světa Nicka Kyrgiose nad ženskou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Duel nenaplnil vysoké ambice, podle kritiků byl pouhou exhibicí, která tenisu nic nepřinesla. Běloruska přísnou negativitu nechápe.
„Utkání postrádalo intenzitu a slibovanou zábavu. Šlo pouze o exhibici.“ Hodnocení britské stanice BBC je výmluvné, zvlášť, když nedělní duel sama vysílala.
Na odkaz legendární Bitvy pohlaví, která se v roce 1973 po vítězství Billie Jean Kingové nad Bobbym Riggsem stala sportovním milníkem i výrazným symbolem z hlediska rovnoprávnosti mezi muži a ženami, se pořadatelům navázat nepodařilo. Podle mnohých naopak dubajská show představuje krok zpět.
Výrazně kritická byla i americká ESPN. „Zápas postrádal jakýkoli kulturní přesah. Sabalenková a Kyrgios chtěli jen udělat show, oslovit mladé publikum a vydělat si peníze,“ uvedla stanice.
Kolik za hodinu a čtvrt dlouhý duel zinkasovali není jasné, pořadatelé si přáli ponechat vyplacené částky v tajnosti. O štědrosti arabských organizátorů ale tenisový svět po zkušenostech z posledních let nemusí pochybovat.
Nejdražší vstupenky na akci stály 16 tisíc korun, do haly s kapacitou 17 tisíc diváků ale přišlo pouhých 6 tisíc lidí.
Kyrgios po utkání přesto nabubřele hlásil: „Povedlo se nám posunout celý tenis. O tomhle zápase mluvil posledních šest měsíců celý svět.“
Australan, někdejší finalista Wimbledonu, který ale v posledních letech vinou zranění odehrál naprosté minimum zápasů, evidentně nehrál naplno a příliš neběhal.
„Byl to opravdu těžký zápas, ona je výborná hráčka a skvělá šampionka,“ ocenil po duelu Sabalenkovou. Ta zase chválila samu sebe. „Předvedla jsem hodně bojovný výkon, skvělou úroveň. On se opravdu trápil a byl unavený,“ tvrdila čtyřnásobná grandslamová šampionka po porážce 3:6, 3:6.
To vyvolalo ještě větší kritiku. „Uvědomuje si vůbec Sabalenková, jak hloupě kvůli tomu vypadá? Prý bitva pohlaví. Holka, to je tak trapné,“ napsal jeden z tenisových fanoušků v hojně sdíleném příspěvku na sociální síti X.
Pozvednutá obočí vyvolával už speciálně tvarovaný kurt. Strana Sabalenkové byla výrazně menší, což tvrdě zkritizovala bývalá francouzská tenistka Alize Cornetová
„Opravdu moc ráda bych se zeptala Aryny, proč kývla na tahle pravidla. Proč souhlasila s tím, že bude mít menší kurt, když je poslední dva roky světovou jedničkou a hraje proti tenistovi, který je skoro v důchodu,“ uvedla.
Podle ní by si nejlepší hráčka světa měla troufnout změřit síly s Kyrgiosem za klasických rovnocenných podmínek. „Všichni dobře víme, že na nejvyšší úrovni se tenistky od základní čáry s tenisty vyrovnají. Pro Sabalenkovou to bylo trochu ponižující,“ podotkla.
Běloruska veškeré negativní ohlasy odmítla s tím, že je nechápe.
„Upřímně nerozumím tomu, jak na tom někdo může najít něco negativního. Ukázala jsem, že umím hrát skvělý tenis. Bylo to zábavné. Ano, prohrála jsem, ale nebylo to 0:6, 0:6. Byl to boj,“ prohlásila sedmadvacetiletá rodačka z Minsku.
„Tenisu to přineslo pozornost. Spousta slavných lidí mi psalo a přálo mi štěstí. Zápas měl pozornost skoro jako finále grandslamu,“ dodala.
