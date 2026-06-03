Přeskočit na obsah
Benative
3. 6. Tamara
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Polská kvalifikantka dál konsternuje Roland Garros. Rusce nedarovala ani set

ČTK

Polská tenistka Maja Chwaliňská senzačně postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou.

French Open Tennis
Maja Chwaliňská po postupu do semifináleFoto: CTK
Reklama

Připravujeme podrobnosti…

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Chwaliňská (Pol.) - Kalinská (22-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.

Reklama
Reklama

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo: J. Kovačková (4-ČR) - Dorofejevová-Rybasová (Rus.) 3:6, 6:4, 6:4, Barrosová (3-Braz.) - Žoldáková (ČR) 6:3, 0:6, 6:3.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. (Vysílání ČT ve středu 3. června)

Redaktoři ČT vysílají v černém. Na protest proti vládním změnám

Stovky zaměstnanců České televize (ČT) ve středu přišly v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu.

Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.
Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.
Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem prodávají letadlo, kterým létali na koncerty.

Vzhůru k výškám. Zpěvačka Helena Vondráčková překvapila inzerátem

Snili jste někdy o tom, že se proletíte ve stylu největších hvězd českého showbyznysu? Teď máte příležitost. Zatímco většina celebrit prodává nové desky, vstupenky na koncerty nebo své životní příběhy v autobiografiích, zpěvačka a několikanásobná Zlatá slavice Helena Vondráčková posunula laťku o několik kilometrů výš. Do prodeje totiž zařadila rovnou vlastní letadlo.

Reklama
Fresh,Fish,And,Olive,Oil,In,The,Bottle,With,Herbs
Fresh,Fish,And,Olive,Oil,In,The,Bottle,With,Herbs
Fresh,Fish,And,Olive,Oil,In,The,Bottle,With,Herbs

Dlouho měl pověst zdravého oleje. Teď vědci zkoumají jeho možnou souvislost s rakovinou

Olivový olej bývá symbolem zdravého jídelníčku a rybí tuk zase doporučovaným spojencem srdce i mozku. Nový výzkum ale naznačuje, že u jednoho z nejsmrtelnějších typů rakoviny může hrát roli něco jiného, než se dosud předpokládalo. Vědci zjistili, že různé druhy tuků mohou ovlivňovat vznik nádoru zcela opačným způsobem. Co přesně objevili a koho by výsledky měly zajímat?

Reklama
Reklama
Reklama