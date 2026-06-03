Polská kvalifikantka dál konsternuje Roland Garros. Rusce nedarovala ani set

Polská tenistka Maja Chwaliňská senzačně postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazila 7:6, 6:3 Rusku Annu Kalinskou.
Připravujeme podrobnosti…
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále: Chwaliňská (Pol.) - Kalinská (22-Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.
Juniorky:
Dvouhra - 3. kolo: J. Kovačková (4-ČR) - Dorofejevová-Rybasová (Rus.) 3:6, 6:4, 6:4, Barrosová (3-Braz.) - Žoldáková (ČR) 6:3, 0:6, 6:3.
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