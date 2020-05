Plíškovým ležel svět u nohou. Soupeřka pak přežila masakr, z další je teď úplatkářka

Karolína Plíšková

Je to deset let, co s dvojčetem řádily v první desítce juniorského tenisového žebříčku. Karolína Plíšková končila rok 2010 mezi dívkami na osmém místě. Rok zahájila grandslamovým titulem v Austrálii, kde porazila 6:1 a 7:6 Britku Lauru Robsonovou.

Málem na turnaji došlo na sesterské finále, Kristýna vypadla v semifinále. Sestra ji pak dokonale pomstila.

Karolína ze všech vrstevnic tehdejší juniorské elity dokráčela mezi dospělými nejdál, respektive nejvýše, stala se z ní světová jednička. I když mezi ženami na grandslamovou trofej stále čeká.