Jestli Djokovič nepředloží důkazy, ať odletí prvním letadlem, žádá australský premiér

Výjimka z očkování proti koronaviru pro tenisovou světovou jedničku Novaka Djokoviče rozhořčila australskou veřejnost. Premiér Scott Morrison dnes srbského hráče vyzval, aby předložil důkazy, že krok nezávislé komise byl oprávněný. V opačném případě by měl okamžitě Austrálii zase opustit.

Djokovič může díky výjimce usilovat o desátý titul na grandslamovém Australian Open, které je jinak přístupné jen očkovaným hráčům.

Austrálie bojovala s koronavirem uzávěrou hranic a dlouhými lockdowny, ale varianta omikron tam v posledních dnech přinesla rekordní přírůstky nakažených v řádech desítek tisíc lidí denně. Téměř 90 procent lidí starších 16 let tam obdrželo dvě dávky vakcíny. Vysoká proočkovanost byla podmínkou pro uvolnění poslední uzávěry.

Za těchto okolností výjimka pro neočkovaného Djokoviče vyvolala vlnu nevole. "Je to opravdová facka do tváře obyvatelů státu Victoria, kteří v posledních dvou letech žádali o výjimky kvůli řadě věcí - neočkování, možnost navštívit blízké, účast na pohřbu nebo rozloučení s rodinnými příslušníky v domovech seniorů - a znovu a znovu jim je zamítali," kroutil hlavou televizní reportér Shane McInnes.

Rozhlasový novinář Andy Maher to vidí podobně. "Australanům dva roky nic nedovolili, ale tenhle chlapík, který má ve vztahu ke koronaviru výjimečné svobody, dostane svou výjimku," poznamenal.

Deník Canbera Times vnímá výjimku pro Djokoviče jako důkaz nerovného přístupu. "Bohužel, když jste globální sportovní superstar, pravidla jsou jiná, i když jste neprokázal žádný respekt vůči viru, který za poslední dva roky nakazil téměř 300 milionů lidí po celém světě," napsal.

"Djoker se změnil v Jokera a nemravně se pasoval do role padoucha před tím, než se pokusí ovládnout tenisový svět," uvedl list West Australian. Djokovič může získat 21. grandslamový triumf, kterým by se v čele historického pořadí osamostatnil před Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem.

Srbský tenista nezveřejnil detaily, proč výjimku dostal. A australský premiér po něm nyní požaduje důkazy, že ji má oprávněně.

"Očekáváme jeho prezentaci a předložení důkazů, které to podporují. Pokud tyto důkazy budou neuspokojivé, nebude se s ním zacházet jinak než s kýmkoliv jiným a poletí dalším letadlem domů. Neměla by být speciální pravidla pro Novaka Djokoviče. Ani náhodou," prohlásil Morrison na dnešní tiskové konferenci.

Organizátoři prvního grandslamu sezony tvrdí, že Djokovičova žádost byla velmi přísně posouzena dvěma nezávislými komisemi zdravotnických expertů, z nichž jedna byla jmenována ministerstvem zdravotnictví státu Victoria.

Srbský tenista se v minulosti rezervovaně vyjadřoval k očkování a dlouho odmítal zveřejnit, zda vakcinaci proti koronaviru podstoupil. Detaily o okolnostech výjimky může vzhledem k ochraně soukromí zveřejnit jen sám.

Ředitel turnaje Craig Tiley by mu to doporučil. "Pomohlo by, kdyby Novak vysvětlil, na základě čeho o výjimku žádal a díky čemu ji dostal," řekl.